Bologna, limite a 30 Km/h. In città ci sono già molti meno incidenti: -21% in due settimane Secondo i dati dello stesso Comune, nello stesso periodo dello scorso anno a Bologna c’erano stati 25 sinistri in più, 14 incidenti in più con feriti, un mortale in più. In questi quindici giorni è calato anche del 27,3% il numero di pedoni coinvolti negli incidenti. Numeri incoraggianti dopo le polemiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo le polemiche politiche sulla riduzione della velocità in centro (da 50 km/h a 30 km/h), arrivano i dati relativi alle prime due settimane dall’introduzione del nuovo limite a Bologna. E sono quelli rilasciati direttamente dal Comune.

Ebbene in questo periodo sono arrivate le prime multe e gli incidenti sono calati del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ci sono stati 25 sinistri in meno, 14 incidenti in meno con feriti, un mortale in meno ed è calato del 27,3% anche il numero di pedoni coinvolti.

Più nello specifico tra lunedì 15 e domenica 28 gennaio sulle strade del capoluogo emiliano sono stati registrati un totale dei 94 incidenti, 63 dei quali con feriti e 31 senza: nessun mortale. Nel 2023 gli incidenti erano stati 119, tra i quali 77 con feriti, 41 senza e uno mortale.

Va detto che si tratta chiaramente di dati preliminari la cui rilevanza statistica lascia il tempo che trova. Ma si tratta comunque di numeri incoraggianti, come evidenzia anche Valentina Orioli, Assessore alla nuova mobilità di Bologna: "Si tratta di un primo trend che riteniamo positivo anche se siamo consapevoli che i dati statisticamente più consolidati li avremo dopo un periodo più lungo, di circa sei mesi".

E ammette che affinché questa tendenza possa consolidarsi "Bologna deve continuare ad andare più piano come ha dimostrato di poter fare in queste prime due settimane, con la consapevolezza che, dati alla mano, anche nella nostra città comportamenti più prudenti e velocità più basse possono veramente fare la differenza nel salvaguardare l'incolumità di tutte e tutti sulla strada".

Bologna è stata la prima grande città italiana ad approvare ufficialmente il limite dei 30km/h in diverse zone del centro urbano. Insieme ad un residente Fanpage.it ha realizzato un giro-esperimento per vedere come cambieranno le sue abitudini a velocità ridotta. Ci sono comunque anche altre città che stanno pensando di abbassarla. Un esempio è Milano che a breve estenderà le cosiddette ‘zone 30' in alcune strade.