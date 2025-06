video suggerito

Camion si ribalta in A1, traffico in tilt e code di 17 km a Bologna: acqua agli automobilisti bloccati Oltre 17 km di coda sull’autostrada A1 a Bologna oggi a causa di un incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante che trasportava carta e che si è ribaltato. Scattata la distribuzione dell’acqua agli automobilisti in coda sotto il sole. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Traffico bloccato e oltre 17 km di coda sull’autostrada A1 a Bologna oggi a causa di un incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante che trasportava carta e che si è ribaltato in carreggiata all'altezza del km 209. Lo schianto nel tratto compreso tra Rioveggio e Sasso Marconi Nord, nella città metropolitana di Bologna, nella carreggiata in direzione nord, dove l’autostrada è stata prima chiusa e poi riaperta ma su una sola corsia di marcia.

L’incidente, avvenuto intorno alle 11, ha inevitabilmente bloccato la circolazione dei mezzi con code che hanno raggiunto i 17 km in direzione Bologna. Anche per questo è scattata la distribuzione dell'acqua agli automobilisti in coda sotto il sole a cura delle squadre di Aspi. Sul posto sono presenti polizia stradale, il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso per assistere gli utenti e mettere in sicurezza la carreggiata.

Autostrade avverte che verso Bologna si registrano 11 km di coda tra Rioveggio e Sasso Marconi mentre per chi proviene dalla A1 Direttissima la coda è di 17 km, tra Badia e Sasso Marconi nord verso Bologna dove il traffico defluisce su una sola corsia. Coda di 6 km anche tra Badia e il Bivio A1- Variante di Valico.

Il gestore del tratto autostradale consiglia a chi viaggia verso Bologna di uscire a Sasso Marconi e rientrare in autostrada a Bologna Casalecchio dopo avere percorso la viabilità ordinaria. A chi sta percorrendo la Panoramica si consiglia di uscire a Rioveggio, percorrere la SP 325, proseguire sulla SP 37 e 58, per poi raggiungere Bologna.

Invece a chi sta percorrendo la A1 Direttissima, si consiglia di uscire a Firenzuola e percorre la statale 65 della Futa in direzione Bologna. Infine per le lunghe percorrenze e per chi è diretto a Milano, si consiglia di percorrere la A11 Firenze-Pisa nord, la A12 Genova-Livorno e successivamente la A15 Parma-La Spezia con rientro in A1 a Parma.