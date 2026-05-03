Si sente male alla guida dalla sua auto e si schianta contro il guardrail sull’A7: traffico bloccato per 7 km
Paura sull'autostrada A7. Un uomo, un 70enne, ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto all'altezza di Ronco Scrivia, in provincia di Genova: l'auto è andata a schiantarsi contro il guardrail. Stando alle prime informazioni, l'anziano stava passando nel tratto a una corsia per senso di marcia e scambio di carreggiata quando si è sentito male andando a schiantarsi.
Subito è stato dato l'allarme ai soccorsi da parte di altri automobilisti. Sul posto è arrivata la Polstrada e le ambulanze del 118. In pochi minuti è intervenuto anche l'elicottero dei vigili del fuoco: l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino. Allo stesso tempo è stato bloccato tutto il traffico per permettere l'intervento in sicurezza dei sanitari. La viabilità della A7 è stata bloccata tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano. Al momento si registrano sette chilometri di coda verso nord. Coda anche in A12 tra il bivio A12/A7 e Genova est per un veicolo in fiamme.