Si sente male alla guida dalla sua auto e si schianta contro il guardrail sull’A7: traffico bloccato per 7 km

Un uomo, un 70enne, ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto sull’autostrada A7 all’altezza di Ronco Scrivia, in provincia di Genova: si è schiantato contro il guard rail. Con l’elisoccorso è stato trasferito d’urgenza in ospedale.

Foto di repertorio

Paura sull'autostrada A7. Un uomo, un 70enne, ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto all'altezza di Ronco Scrivia, in provincia di Genova: l'auto è andata a schiantarsi contro il guardrail. Stando alle prime informazioni, l'anziano stava passando nel tratto a una corsia per senso di marcia e scambio di carreggiata quando si è sentito male andando a schiantarsi.

Subito è stato dato l'allarme ai soccorsi da parte di altri automobilisti. Sul posto è arrivata la Polstrada e le ambulanze del 118. In pochi minuti è intervenuto anche l'elicottero dei vigili del fuoco: l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino. Allo stesso tempo è stato bloccato tutto il traffico per permettere l'intervento in sicurezza dei sanitari. La viabilità della A7 è stata bloccata tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano. Al momento si registrano sette chilometri di coda verso nord. Coda anche in A12 tra il bivio A12/A7 e Genova est per un veicolo in fiamme.