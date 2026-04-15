Il maltempo sferza Palermo, allagamenti e disagi, automobilista bloccato sul tettuccio dell’auto

Le piogge da ieri stanno colpendo soprattutto il territorio della provincia di Palermo e del capoluogo, tanto che la Protezione Civile regionale siciliana ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di oggi.

Una nuova ondata di maltempo si sta abbattendo in queste ore sulla Sicilia dopo le piogge che hanno investito l'isola poco prima del weekend di Pasqua, in una primavera finora caratterizzata da molte precipitazioni. Le piogge, in particolare, da ieri stanno colpendo soprattutto il territorio della provincia di Palermo e del capoluogo, tanto che la Protezione Civile regionale siciliana ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di oggi. Per la giornata odierna sul territorio palermitano persiste, infatti, un livello di allerta gialla.

Le precipitazioni della scorsa notte hanno causato allagamenti e disagi nel palermitano. A Bagheria, a causa dei temporali che hanno investito il territorio l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura al traffico del sottopasso di viale Bagnera. Questa notte nella città sono infatti caduti oltre 45 millimetri di pioggia.La chiusura si è resa necessaria per permettere le operazioni di manutenzione della sede stradale, invasa dai detriti trascinati dal fango e dalla forza dell’acqua. Si segnalano, inoltre, diversi tombini saltati lungo le strade principali. Per questi è già in corso l’intervento di ripristino.

A seguito delle condizioni meteorologiche avverse, le lezioni all Plesso Bagnera (Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria) e il plesso Castronovo sono sospese. Il provvedimento si è reso necessario in attesa degli interventi di ripristino da parte del Comune. Tutti gli altri istituti scolastici della città rimangono regolarmente aperti. In merito ai lavori della nuova scuola Senofonte, si informa che a causa delle forti piogge il cantiere si è riempito di circa 1,20 metri di acqua. È previsto l'intervento immediato delle idrovore per lo svuotamento dell'area. Squadre della Protezione civile sono state dispiegate sin dalle prime ore dell'alba anche nella frazione marinara di Aspra. Sono in corso interventi mirati in alcune zone colpite da allagamenti per drenare l'acqua e mettere in sicurezza le carreggiate, al fine di riportare la situazione alla normalità nel minor tempo possibile. "Stiamo lavorando per limitare i disagi causati da questa ondata di maltempo", dicono dalle sedi comunali, "invitiamo i cittadini alla prudenza negli spostamenti e a consultare i canali ufficiali per ulteriori aggiornamenti".

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Situazione sotto stretta sorveglianza anche a Palermo, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati circa 50 millimetri di pioggia. Allagamenti la notte scorsa in via Imera, dove un automobilista è rimasto intrappolato all’interno dell’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che lo hanno recuperato con un gommone. Un’altra vettura è rimasta bloccata nel sottopasso di via Belgio, lungo viale della Regione Siciliana.

Le previsioni per la giornata odierna indicano ancora una spiccata instabilità. Nel corso del pomeriggio sono attesi nuovi fenomeni intensi, sotto forma di rovescio o temporale, che colpiranno prevalentemente le zone settentrionali e centrali della Sicilia. Un timido miglioramento è atteso soltanto a partire dalla serata, quando la perturbazione inizierà a spostarsi, lasciando spazio a schiarite più ampie lungo la fascia meridionale.