video suggerito

Allerta caldo, quali sono le città con bollino rosso domani domenica 29 giugno: 40°C all’ombra da Nord a Sud Domenica 29 giugno saranno ben 21 (su 27 monitorate) le città da bollino rosso in Italia. Tra queste Ancona, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Caldo eccezionale sull’Italia, con temperature fino a 40°C da Nord a Sud e notti tropicali a 30°C: è l’effetto dell’Anticiclone africano Pluto, che domina il Paese sin dai primi di giugno e continuerà a farlo anche nei prossimi giorni. Secondo Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, non si intravedono cambiamenti significativi: l’ondata di calore potrebbe persistere ancora a lungo. L’anticiclone si estenderà fino alla Scandinavia, portando temperature record anche in città come Firenze, dove si prevedono picchi di 39-40°C per cinque giorni consecutivi. Le notti saranno bollenti lungo le coste e in Pianura Padana.

Domenica 29 giugno saranno ben 21 le città da bollino rosso (allerta di livello 3 con rischio per la salute), su 27 monitorate dal Ministero della Salute: tra queste Ancona, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Unico sollievo, un vento fresco sul Sud Italia e una temporanea rinfrescata nel weekend su Puglia e Sicilia. Caldo anche nei mari, con acqua fino a 28-29°C nel Tirreno meridionale.

Allerta caldo domenica 29 giugno: bollino rosso in 21 città

Come già anticipato, domani, domenica 29 giugno, saranno 21 (su 27) le città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.

Bollino arancione invece Genova, mentre se la ‘caveranno' Messina, Bari, Cagliari, Campobasso e Reggio Calabria dove il bollino sarà giallo.

Le previsioni meteo di domani

Domenica 29 giugno il tempo sarà in prevalenza soleggiato su tutta l’Italia, con condizioni di stabilità garantite dall’anticiclone nordafricano, il cui baricentro si sposta leggermente verso ovest. Nel pomeriggio e in serata, possibile qualche isolato temporale di calore sulle Alpi occidentali. Le temperature massime resteranno elevate, con valori compresi tra i 33 e i 38°C, specie nelle regioni interne e settentrionali. Clima più sopportabile lungo le coste adriatiche del Centro-Sud e sul basso Tirreno, dove le correnti settentrionali mitigheranno leggermente la calura.

Le temperature notturne rimarranno molto alte ovunque, spesso oltre i 20°C, e in molte aree anche sopra i 25°C: si parlerà dunque di vere e proprie "notti tropicali". I mari meridionali risulteranno mossi, con il basso Ionio fino a molto mosso, a causa dei venti da Nord che continueranno a interessare il Centro-Sud.