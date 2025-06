Anticiclone Pluto sull’Italia, caldo e aumento delle temperature, poi i temporali: le previsioni meteo

video suggerito

L'Italia è nella morsa dall’anticiclone africano Pluto, un colosso atmosferico che sta portando un’ondata di caldo eccezionale su tutto il Paese. Nonostante il nome “simpatico”, Pluto sta facendo schizzare le temperature verso livelli critici: i picchi più alti si registrano in Sardegna, dove si sfiorano i 40°C, ma anche su molte città del Centro-Nord e del Sud, come Roma, Firenze, Bologna e Taranto, si toccano facilmente i 35-37°C.

Le condizioni di bel tempo prevalgono ovunque, con cieli sereni e clima stabile, ma l’aria rovente e l’umidità elevata rendono difficile anche il riposo notturno, con notti tropicali oltre i 23°C. L’ondata di caldo dovrebbe durare almeno fino al fine settimana, ma già tra venerdì 28 e domenica 30 giugno l’arrivo di correnti instabili potrebbe innescare forti temporali sulle Alpi, in estensione a parte della Pianura Padana e dell’Appennino settentrionale. Una pausa dal caldo è possibile, ma sarà probabilmente breve.

Anticiclone Pluto, caldo africano e temporali sparsi: le zone interessate

Nel cuore dell’ondata di caldo portata dall’anticiclone africano Pluto, qualcosa potrebbe però incrinarsi, almeno temporaneamente, soprattutto al Nord. Giovedì 27 giugno, infatti, è atteso un parziale abbassamento del flusso atlantico che potrebbe innescare una prima instabilità. L’aria fresca in arrivo dall’Europa occidentale, unita all’energia accumulata nei bassi strati, potrebbe dare origine a forti temporali pomeridiani. Le zone più a rischio, come evidenziano gli esperti de Ilmeteo.it sono Alpi e Prealpi, ma i fenomeni potrebbero spingersi localmente anche in pianura, colpendo settori della Val Padana tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli.

Si tratterà di episodi a macchia di leopardo, difficili da prevedere nel dettaglio, ma potenzialmente intensi. Le celle temporalesche potrebbero svilupparsi rapidamente e scatenare grandinate, violente raffiche di vento e nubifragi. Non esclusi fenomeni vorticosi localizzati. Il caldo continuerà comunque a dominare altrove, con temperature ancora elevate al Centro e al Sud.

Quanto durerà il caldo: le previsioni

L’ondata di caldo portata dall’anticiclone Pluto non accennerà comunque a diminuire. Dopo il possibile passaggio temporalesco, il weekend si preannuncia bollente su tutta l’Italia. A partire da venerdì 28, il promontorio africano tornerà a consolidarsi anche sulle regioni settentrionali, riportando tempo stabile e soleggiato ovunque. Le temperature continueranno a salire, con picchi fino a 40°C in Sardegna, 38°C tra Toscana, Lazio e Puglia, e 36/37°C in Val Padana, specie nelle aree interne lontane dalla ventilazione marina.

Il caldo intenso proseguirà almeno fino ai primi giorni di luglio, con giornate luminose e notti tropicali, soprattutto nei grandi centri urbani. Qualche isolato temporale di calore potrà ancora svilupparsi nel pomeriggio lungo le Alpi, in particolare domenica 30 giugno, ma si tratterà di episodi localizzati.

Per il resto del Paese, ci attende un vero anticipo di estate africana, con la raccomandazione di idratarsi frequentemente e proteggersi dal sole.