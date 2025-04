video suggerito

Amerigo Vespucci a Porto Empedocle, al via i biglietti: come prenotare la visita a bordo dal 30 aprile al 5 maggio L'Amerigo Vespucci, la storica nave scuola della Marina Militare Italiana, tornerà a Porto Empedocle il 30 aprile 2025, un evento storico per la città siciliana, che ospitò il veliero per l'ultima volta nel giugno 1982. Da oggi, 12 aprile, è possibile prenotare la visita a bordo: scopriamo come.

A cura di Biagio Chiariello

L'Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina Militare Italiana, è attesa a Porto Empedocle il 30 aprile 2025. Questa tappa fa parte del Tour Mediterraneo volto anche, in questo caso, a celebrare Agrigento come Capitale Italiana della Cultura 2025. ​Questa visita segna un evento significativo, poiché è la prima volta in 43 anni che il veliero fa tappa in questo porto siciliano.

Secondo il programma, la nave sarà ormeggiata nel comune in provincia di Agrigento dal 30 aprile al 3 maggio 2025. Sarà possibile prenotare le visite a bordo a partire da oggi, 12 aprile, sul sito ufficiale del Tour Vespucci.

L'Amerigo Vespucci, varata nel 1931, è riconosciuta come una delle navi più belle del mondo. Con una lunghezza di 101 metri e una superficie velica di 2.800 metri quadrati, rappresenta un simbolo della tradizione marinaresca italiana. ​

Quali sono le date per visitare la Amerigo Vespucci a Porto Empedocle

Dopo Taranto e Ortona, la sosta dell'Amerigo Vespucci a Porto Empedocle si inserisce nel tour mediterraneo intrapreso nel 2025, che celebra Agrigento come Capitale Italiana della Cultura. Durante la sua permanenza, la nave sarà aperta al pubblico per visite guidate, offrendo ai cittadini e ai turisti l'opportunità di esplorare una delle navi più affascinanti al mondo.​

Le visite avranno una durata di circa 25 minuti e si concentreranno esclusivamente sulle aree esterne della nave, in quanto non è previsto l'accesso agli spazi interni.

Durante il tour, alcuni membri dell'equipaggio saranno disponibili per rispondere alle domande e fornire informazioni sulla nave e sul suo funzionamento. Sebbene non siano visite guidate, i visitatori potranno comunque apprendere molto sulla storia e sull'importanza della nave scuola.

Come prenotare i biglietti per la visita a bordo a Porto Empedocle

​La Nave Scuola Amerigo Vespucci è attesa a Porto Empedocle il 30 aprile 2025, nell'ambito del suo Tour Mediterraneo. Le visite a bordo saranno possibili previa prenotazione gratuita sul sito ufficiale. Le prenotazioni per Porto Empedocle saranno disponibili a partire da oggi, 12 aprile 2025, come detto.

Gli orari precisi delle visite saranno comunicati sul sito ufficiale nei giorni precedenti l'evento. È consigliabile consultare regolarmente il sito per restare aggiornati su eventuali modifiche e per assicurarsi di prenotare il proprio posto.

La sosta dell’Amerigo Vespucci a Porto Empedocle rappresenta un’opportunità unica per avvicinarsi alla tradizione della Marina Militare Italiana, vivendo un'esperienza unica a bordo di una delle navi più iconiche al mondo.