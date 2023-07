Alto Adige, nubifragio in Val Pusteria, l’acqua distrugge un ponte di legno A Valdaora strade allagate e fango. Il torrente ha abbattuto dei ponti e Sorafurcia è parzialmente isolata. Vigili del Fuoco al lavoro.

A cura di Davide Falcioni

Un violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla Val Pusteria. A Valdaora strade allagate e fango. Il torrente ha abbattuto dei ponti e Sorafurcia è parzialmente isolata. I vigili del fuoco volontari in zona sono impegnati in diversi interventi di soccorso.

Protezione Civile: "Fenomeni intensi fino a domani mattina"

Questa mattina la Protezione Civile del Trentino aveva avvertito che si sarebbero verificati eventi importanti simili a quelli delle scorse giornate. I temporali dovrebbero proseguire fino alle prime ore di domani. "I fenomeni – era stato annunciato – potranno risultare localmente intensi ed accompagnati da grandine, frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento e precipitazioni abbondanti in poco tempo. Nella mattina e nelle ore centrali di domenica il tempo sarà più soleggiato ma altri rovesci e temporali sparsi potranno svilupparsi tra il tardo pomeriggio e la serata".

Nelle scorse giornate parte significativa dell'Alto Adige è stata colpita una o più volte dalla grandine, fortunatamente spesso in aree montane sulle quale non insistono colture specializzate.

Le allerte meteo in Italia per domani

Per le aree che circondano il Trentino è stata emessa anche un'allerta gialla dalla Protezione civile nazionale. Le zone interessate sono in Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano. In Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale. E in Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.