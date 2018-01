Negli scorsi mesi il deputato del M5s Alessandro Di Battista ha annunciato di non volersi ricandidare in Parlamento per la prossima legislatura, quella che inizierà dopo le elezioni politiche del 4 marzo. Ma, comunque, colui che è uno dei personaggi di spicco del MoVimento 5 Stelle non si risparmierà e porterà il suo contributo alla campagna elettorale in corso con un tour in camper che toccherà varie tappe in tutta Italia. E tra le località raggiunte dal deputato M5s ci saranno anche due paesi particolari, che sembrano essere una vera e propria provocazione nei confronti dei leader principali degli altri schieramenti: Di Battista infatti andrà sia a Rignano sull’Arno (a casa del segretario del Pd Matteo Renzi) che ad Arcore (dove risiede il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi). Penultima tappa, infine, a casa della sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi.

Un tour in camper, quello di Di Battista, che partirà dal Lazio e terminerà nella stessa regione, a Roma, il 2 marzo. E di mezzo tante tappe che toccheranno tutte le regioni italiane. “Si parte – annuncia il deputato M5s su Facebook -. Non vedo l'ora. Ce la metterò tutta per convincere gli italiani a sostenere il Movimento 5 Stelle. Non sarò candidato ma fa poca differenza. Sono un cittadino italiano che lotta”.

“Partirò in camper il 1 febbraio – annuncia Di Battista – e girerò tutta l'Italia. Nelle piazze potrete ascoltare le nostre idee e conoscere i nostri candidati. Quando vi dico ‘venite con me’ non vi sto chiedendo un favore. Vi sto dicendo che avete il dovere di partecipare, di combattere per i diritti, di alzare la testa. Di essere sovrani! Sarà un percorso magnifico. Ecco le tappe”, e lancia l’hashtag #FuturoInProgramma.

Le tappe del tour di Di Battista.

Il tour di Di Battista prenderà il via il primo febbraio a Viterbo. Poi il deputato pentastellato salirà in Toscana, a Pontedera ed Empoli, per approdare poi in Liguria e in Piemonte. Il 7 febbraio prevista una tappa ad Aosta, poi Varese e il 9 febbraio appuntamento proprio ad Arcore, nel paese dove risiede Berlusconi. Il tour continuerà al Nord Italia tra Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Poi si riscende in Emilia Romagna e Marche, cambiando quindi costa rispetto all’andata. Di Battista percorrerà il lato est dell’Italia passando ancora per Abruzzo, Molise, Puglia e arrivando a Locri, in Calabria, il 20 febbraio. Poi tappa a Corleone, in Sicilia, e a Casal di Principe, in Campania. Queste ultime tre tappe in luoghi in cui la criminalità organizzata ha storicamente forti radici.

Poi un’altra tappa in Campania prima della Sardegna e del ritorno nel Lazio e nell’Emilia Romagna. Il 28 febbraio terzultima tappa del tour a Rignano sull’Arno, dove Renzi è cresciuto. E, infine, un’ultima scelta simbolica: il primo marzo Di Battista sarà a Laterina, paese in provincia di Arezzo in cui è cresciuta la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. Poi la conclusione del tour il 2 marzo a Roma.