Via di casa per vivere 15 anni in crociera: "Non devo preoccuparmi di spesa e bucato" "Vivere sulla nave è meno costoso che vivere nella California del Sud. Non voglio complicazioni nella mia vita, voglio semplicità" ha raccontato Sharon Lane.

A cura di Giusy Dente

Quando la Villa Vie Odyssey è salpata, tutti i passeggeri hanno tirato un sospiro di sollievo. La nave da crociera ha avuto una sorte complicata e fino all'ultimo, sembrava che il viaggio non potesse partire. Ci sono stati impedimenti burocratici e imprevisti che hanno fatto tardare moltissimo la data di partenza, ma alla fine la nave ha potuto cominciare il suo percorso: un giro intorno al mondo di 3 anni circa. Sharon Lane è salita a bordo della nave a metà giugno, coronando un sogno di vecchia data: desiderava da anni quella vacanza. La 77enne californiana ha raccontato a CNN la sua esperienza.

Sharon Lane: una vita in vacanza

Villa Vie Odyssey non è una nave da crociera come le altre, ma una nave da crociera residenziale: i passeggeri generalmente non salgono a bordo per una breve escursione. L'esperienza è molto più di un semplice viaggio, perché le cabine vengono vendute a titolo permanente. Sharon Lane, infatti, ha intenzione di restare a bordo per tutti i 15 anni di vita stimati dell'Odyssey, recentemente ristrutturata per stare in mare a oltranza.

Passeggero della Odyssey sale a bordo della nave

Attualmente a bordo ci sono ancora cabine disponibili per l'acquisto. La signora Lane ha acquistato la sua alla fine dell'anno scorso ed è salita a bordo a giugno. Mikael Petterson, CEO di Villa Vie Residences, ha detto a CNN he i prezzi delle cabine vanno da 129.000 dollari a 169.000 dollari per 15 anni, a cui vanno aggiunte le spese mensili. I proprietari possono anche affittare la propria cabina ad altri, qualora avessero intenzione di lasciare per un certo periodo l'Odyssey.

Villa Vie Odyssey

Tuttavia, secondo la compagnia di crociera, la maggior parte dei proprietari ha acquistato la propria cabina con l'intenzione di viverci a bordo, proprio come la signora Lane: a suo dire, sembra sia stata la scelta migliore di tutta la sua vita. A CNN ha raccontato di aver investito i risparmi di una vita per acquistare la sua cabina. Ogni mese paga una quota che comprende le spese per cibo, bevande, Wi-Fi, visite mediche, servizio in camera, servizio di pulizia settimanale, lavanderia bisettimanale, intrattenimento. Ci sono poi escursioni facoltative a pagamento, da fare quando l'Odyssey attracca per le varie tappe del tour in un porto sempre diverso.

Villa Vie Odyssey

"Non devo più fare il bucato. Non devo più fare la spesa – ha detto – Vivere sulla nave è molto meno costoso che vivere nella California del Sud. Non voglio complicazioni nella mia vita, sono a un punto in cui voglio semplicità". Si è detta entusiasta delle destinazioni, ma preferisce stare a bordo e trascorrere la maggior parte del tempo libero sul ponte, coi suoi compagni di viaggio. "Ci sono pochissime persone sulla nave, se non nessuna, che non siano viaggiatori da una vita. Quando sei con un gruppo di persone che la pensano come te, la vita diventa più facile" ha ammesso.