Mercatini di Natale a Vienna 2023: quando iniziano e dove trovare i più belli A Vienna è tempo di mercatini di Natale. Si comincia il 10 novembre col tradizionale Christkindlmarkt nella Rathausplatz e con l’antico mercatino in piazza Freyung.

A cura di Giusy Dente

Rathausplatz – foto di WienTourismus/Paul Bauer

In tutta Europa è tempo di mercatini di Natale. In Austria, a Vienna per la precisione, è possibile ammirarne alcuni tra i più famosi e rinomati, raggiunti ogni anno da turisti provenienti da ogni parte del mondo. Piazza del Municipio, piazza San Carlo, Castello di Schönbrunn, quartiere Spittelberg: queste sono solo alcune delle location che ospitano gli iconici stand, le luminarie, le casette di legno, le piste per il pattinaggio e tanto altro ancora. L'avvio ufficiale è previsto il 10 novembre con le prime aperture al pubblico, quella del tradizionale mercatino di Natale Christkindlmarkt nella Rathausplatz e dell'antico mercatino in piazza Freyung. Nei giorni successivi se ne aggiungeranno tantissimi altri. A Vienna i mercatini sono una tradizione secolare: i primi risalgono addirittura al Medioevo, al mercato di dicembre o Krippenmarkt del 1298. Da lì si sono sviluppati e sono arrivati ai giorni nostri senza mai perdere il loro fascino.

Christkindlmarkt

Il Christkindlmarkt di Vienna è uno dei mercatini più grandi e più suggestivi d'Europa. Le casette di legno del percorso (dominato da un enorme albero illuminato e da un grande presepe) offrono davvero di tutto ai visitatori: gioielli, decorazioni per la casa, punch e vin brulè, prodotti della tradizione dolciaria, peluche, candele e molto altro ancora. Ma c'è anche tanto altro, sul fronte dell'intrattenimento: pista di pattinaggio, ruota panoramica, un calendario dell'Avvento gigante, un teatro per bambini.

Quando: dal 10 novembre al 26 dicembre 2023

Leggi anche I 5 migliori mercatini di Natale 2021 in Europa: la classifica

Dove: Rathausplatz

Orari: giostre e bancarelle tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00, domenica 24 dicembre dalle 10:00 alle 18:30

Come arrivare: coi mezzi pubblici linee 1/2/71/D/U2Z

Castello di Schönbrunn

Il Castello di Schönbrunn è un luogo incantevole e magico, cornice perfetta per ospitare una manifestazione natalizia come questa, che attira grandi e piccini. Questa suggestiva location ogni anno si impreziosisce di un centinaio di casette di legno dove fare acquisti, il tutto mentre intorno prendono vita giostre, spettacoli e concerti. Questa è la 30esima edizione della manifestazione.

Quando: dal 18 novembre 2023 al 4 gennaio 2024

Dove:nella Corte d'Armi davanti al Castello di Schönbrunn

Orari: dal 18 novembre al 23 dicembre 10:00 – 21:00, 24 dicembre 10:00 – 16:00, dal 25 dicembre al 4 gennaio 10:00 – 18:00

Come arrivare: metropolitana linea U4 fermate Schönbrunn o Hietzing, tram 60/10 fermata Schloss Schönbrunn, autobus 10A fermata Schloss Schönbrunn

Rathausplatz – foto di WienTourismus/Paul Bauer

Palazzo del Belvedere

Per i turisti in vacanza a Vienna nel periodo natalizio, è impossibile non fare un salto in questa piazza, che in questo periodo dell'anno assume un fascino magico. Il luogo che ospita il mercatino, infatti, gode di un'atmosfera imperiale senza eguali, tra ambientazione barocca e bellissimi giardini circostanti. L'edificio ospita una galleria d'arte, quella col famosissimo quadro Il Bacio di Gustav Klimt.

Quando: dal 17 novembre 2023 al 26 dicembre 2023

Dove: di fronte al Palazzo Belvedere in Prinz Eugen-Strasse 27

Orari: dal lunedì al venerdì 11:00-21:00, sabato e domenica 10:00-21:00, 24 dicembre 11:00-16:00, 25 e 26 dicembre 11:00-19:00

Come arrivare: metropolitana U1 Südtiroler Platz/Stazione Centrale, tram D fermata Palazzo Belvedere, tram 18/O: fermata Quartier Belvedere, autobus 69A fermata Quartier Belvedere

Maria-Theresien-Platz

Nel Villaggio di Maria-Theresien-Platz (una delle piazze principali di Vienna) è impossibile non trovare il perfetto regalo di Natale. Qui sono in vendita tantissimi oggetti di artigianato, ma gli stand mettono a disposizione anche una ricca selezione di prelibatezze culinarie. L'ingresso è libero. Al posto del villaggio natalizio, sorgerà poi nella stessa piazza il Villaggio di Capodanno dal 27 al 31 dicembre, per festeggiare la fine del 2023.

Quando: dal 15 novembre al 23 dicembre 2023

Dove: Maria-Theresien-Platz

Orari: dalla domenica al gio 11:00 – 21:00, venerdì e sabato 11:00 – 22:00, 24 dicembre 11:00 – 16:00, 25 e 26 dicembre 11:00 – 19:00

Come arrivare: metropolitana linea U3 stazione Volkstheater, tram D/1/2/46/49/71 fermata Ring, Volkstheater, autobus 48A fermata Dr. Anello Karl Renner

Rathausplatz – foto di WienTourismus/Paul Bauer

Karlsplatz

L'intrattenimento qui è garantito, perché il programma che viene offerto ai visitatori è molto completo, perfetto per le famiglie perché va incontro ai gusti dei grandi e dei piccoli: degustazioni gastronomiche, stand di artigianato, giochi, laboratori, installazioni artistiche e tanto altro ancora. La location è più piccola delle precedenti, ma ugualmente suggestiva.

Quando: dal 24 novembre 2023 al 23 dicembre 2023

Dove: piazza San Carlo

Orari: tutti i giorni 12:00 – 20:00 (gastronomia fino alle 21:00)

Spittelberg

Il Mercatino natalizio am Spittelberg colora le viuzze del quartiere e le inonda dei profumi dei prodotti tipici locali. Sono in vendita presso gli stand, infatti, non solo opere di artigianato ma anche prelibatezze culinarie, perfette anche da regalare per far scoprire i piatti tipici locali. Quest'anno si è aggiunta nel programma la rassegna Cinema dell'Avvento con 12 proiezioni.

Quando: dal 16 novembre 2023 al 23 dicembre 2023

Dove: quartiere Spittelberg, 7° arrondissement

Orari: dal lunedì al giovedì 14:00 – 21:00, venerdì 14:00 – 21:30, sabato 10:00 – 21:30, domenica e festivi 10:00 – 21:00

Maria–Theresien–Platz – foto di Österreich Werbung/Christian Kremser

Freyung

Il Freyung è una piazza della città di Innere Stadt. Ospita un antico mercatino, che affonda le sue origini nel 1772. Oggi la piazza del centro storico cittadino accoglie gli stand dedicati all'artigianato locale, tra decorazioni per l'albero, presepi, oggettistica in ceramica, piccole creazioni di vetro. Agli espositori si aggiungono concerti musicali e spettacoli di marionette.

Quando: dal 10 novembre 2023 al 26 dicembre 2023

Dove: piazza Freyung

Orari: tutti i giorni 10:00 – 21:00, dal 24 al 26 dicembre 10:00 – 18:30