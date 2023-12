La classifica delle 10 regioni italiane con più spirito natalizio Quali sono le regioni d’Italia in cui si respira più forte l’atmosfera delle feste?

Albero di Natale 2023 in piazza Duomo a Milano

Vetrine dei negozi decorate a festa, alberi riccamente addobbati nelle case, per le strade e nelle piazze, panettoni e pandori che invadono le corsie dei supermercati, presepi giganti, luminarie, mercatini, piste di pattinaggio: il Natale è ufficialmente ovunque. Ma quali sono le regioni d'Italia dove più forte si respira il clima festoso di questa ricorrenza, amatissima da grandi e piccini? Ci ha pensato Musement a stilare la classifica. La piattaforma per la prenotazione di attività ed esperienze di viaggio ha fatto ordine tra le regioni italiane, stilando una classifica che fornisce una mappa di quelle dove il Natale si vive più e meno intensamente.

Albero di Natale 2023 a Roma in piazza del Popolo

Il podio della classifica

La top ten di Musement è uno strumento utile per ipotetici viaggi nel periodo di Natale, perché fornisce una mappa di dove recarsi se ci si vuole calare pienamente nell'atmosfera natalizia. La classifica, infatti, rivela quali regioni sentono di più il Natale, quelle dove si respira spirito natalizio in ogni angolo. Come si legge sul sito ufficiale, il criterio utilizzato dalla piattaforma, è il numero medio delle ricerche mensili su Google di espressioni e termini strettamente connessi alle feste come: film di Natale, canzoni di Natale, biscotti di Natale, presepe, albero, calendario dell’avvento, panettone. Per rendere ancora più precisi i risultati, il numero medio di ricerche mensili è stato diviso per il numero di abitanti di ciascuna regione e poi è stato calcolato il volume di ricerca su 100 mila abitanti. Infine è stato dato a ogni regione un punteggio da 0 a 100. In top three spiccano Lombardia, Lazio e Campania.

Bottega Di Virgilio, Genny Di Virgilio con le statuette per presepe di Putin e Zelensky (2022)

Natale a Milano, Roma e Napoli

Milano ha lasciato a bocca aperta cittadini e turisti con l'accensione dell'albero in piazza Duomo dedicato alle Olimpiadi Milano-Cortina e quello di Gucci in Galleria (che ha creato qualche polemica). Aria Natalizia ovunque anche a Roma, con il tradizionale albero a Piazza del Popolo e le luminarie in via del Corso con la parola Pace. È targato Dior, invece, l'albero a piazza di Spagna, in Trinità dei Monti. Spettacolare l'albero nella metropolitana di Toledo a Napoli, realizzato da un dipendente appassionato di fai da te, autore di una scultura natalizia a forma di albero-spirale diventata in breve tempo virale.

Albero di Natale 2023 firmato Gucci in Galleria Vittorio Emanuele a Milano

Spirito natalizio in Italia: la top ten

Lombardia Lazio Campania Abruzzo Puglia Veneto Toscana Marche Emilia Romagna Piemonte