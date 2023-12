Trasporto pubblico a Napoli

Lo spettacolo dell’albero di Natale nella Metro di Toledo: fatto da un dipendente, fa impazzire i turisti Un abete natalizio fatto in legno nella stazione della metropolitana Linea 1 di Toledo. Realizzato da un dipendente con il fai da te.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un albero di Natale speciale è comparso questa mattina nella stazione della metro Linea 1 di Toledo, considerata una delle stazioni d'arte più belle del mondo. L'abete natalizio è tutto in legno, una spirale di 2 metri dove compare anche un modellino che somiglia molto ad uno dei treni nuovi acquistati dal Comune di Napoli per la metropolitana. La scultura è opera di Ciro Marotta, un dipendente dell'Anm con l'hobby del fai da te. Negli anni si è specializzato nella realizzazione anche di addobbi e decorazioni natalizie originali. Il suo albero di Natale già è popolarissimo tra i numerosi viaggiatori che ogni giorno salgono sulla metro di Napoli.

L'albero di Natale nella stazione Toledo

In tanti si sono fermati fin da questa mattina per scattarsi selfie e girare video con il telefonino. A pubblicizzare l'opera che sta riscuotendo un grande successo è il sindacalista dell'Usb, Adolfo Vallini, che in un post su Facebook scrive:

Il nostro amico e collega Ciro Marotta anche quest'anno ha omaggiato la stazione Toledo della metropolitana di Napoli con una sua creazione natalizia. Sono già migliaia i turisti che in queste ore hanno deciso di farsi fotografare accanto a questo nuova creazione. Un albero di natale completamente realizzato a mano, con pezzi di legno riciclato, che si integra alla perfezione con i colori scelti dal designer spagnolo Óscar Tusquets Blanca per la progettazione interna ed esterna della stazione. Bravo Ciro.

Mentre lo stesso autore Ciro Marotta in un altro post su Facebook commenta: "La naturale bellezza di una stazione terra mare, storia fusa con materiali naturali, come il legno. Arricchiti dalla festa piû dolce di sempre. Il Natale, Auguri". L'idea è piaciuta anche all'amministratore unico dell'Anm, Nicola Pascale, che ha espresso la sua approvazione mettendo like al post.