Cosa fare nel weekend dell'Epifania 2024: gli eventi in programma 6 e 7 gennaio Show per grandi e piccini, cortei, fuochi d'artificio: come festeggerà l'Italia il weekend dell'Epifania? Ecco il programma regione per regione, dal corteo di Roma ai fuochi pirotecnici di Verona.

A cura di Giusy Dente

"L'Epifania tutte le feste porta via" si dice: quindi meglio trascorrerla serenamente e con le persone care, visto che poi bisognerà aspettare parecchio per nuove occasioni di festa! In tutt'Italia ci sono tantissimi eventi in programma, pensati soprattutto per i bambini, che adorano la vecchina che porta loro doni cavalcando una scopa (sperando non si tratti di carbone!). Ma non mancano iniziative anche per i grandi, così da coinvolgerli e intrattenerli in un clima di allegria. Dalla sfilata in costume a Roma ai fuochi pirotecnici di Verona, ecco come si trascorrerà il weekend del 6 e 7 gennaio da nord a sud del Paese.

Gli eventi nel Lazio: a Roma sfilano i Re Magi

Il corteo Viva la befana è un appuntamento fisso nella Capitale, che torna quest'anno per la 26esima edizione dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. L'appuntamento prevede la presenza di figuranti in costume, per una rievocazione storica accompagnata dalla musica, che vuole affermare i valori della solidarietà, della pace, della fratellanza. Ecco perché solitamente partecipano sbandieratori, bande musicali, majorette, cavalli provenienti da diverse regioni d'Italia. L'evento è in programma a partire dalle ore 10, quando la sfilata prenderà il via da via della Conciliazione per raggiungere piazza San Pietro per l'Angelus: qui i Re Magi porteranno doni a Papa Francesco.Immancabile poi la Festa della Befana in piazza Navona, iniziativa speciale che si chiuderà proprio il 6 gennaio: è un momento du festa per tutta la famiglia con spettacoli e musica.

vivalabefana.com

Epifania all'insegna della danza a Torino

Il prestigioso Roberto Bolle and Friends fa tappa al Teatro Regio giovedì 4, venerdì 5 e domenica 7 gennaio 2024. È il modo perfetto per iniziare alla grande l'anno nuovo e chiudere il periodo delle feste all'insegna della bellezza, della cultura, della danza, dell'arte. Il programma si compone di repertorio classico e contemporaneo; in scena oltre al famoso ballerino (ideatore dello show) anche altri importanti nomi del panorama internazionale, con cui condividerà il palco per regalare emozioni.

robertobolle.com, Ph. Luca Vantusso

A Napoli la Befana cammina sui trampoli

Il 6 gennaio a Napoli non arriva una sola Befana, ma più di una: e lo fanno camminando sui trampoli. A Edenlandia è infatti prevista il 6 gennaio una mattinata di festa per i bambini, che nel parco divertimenti di Napoli troveranno le Befane sui trampoli dalle 12 alle 13. Nel pomeriggio, alle 15.00, è previsto poi lo spettacolo di illusionismo di Giacomago; poi spazio alla baby dance.

A Milano arrivano i motociclisti

Dal 1967 a Milano si svolge sempre lo stesso evento, il 6 gennaio: si tratta del raduno della Befana Benefica Motociclistica sotto alla Madonnina, organizzato dal MotoClub Ticinese. Partecipano migliaia di centauri, a bordo di motociclette di ogni epoca e stile. Affiancati dai motociclisti della Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia, sono soliti consegnare regali e piccoli doni agli Istituti Piccolo Cottolengo Don Orione e alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Immancabile, con loro, la Befana, che viene scortata per le strade della città in un lungo itinerario: si parte alle ore 10.00 circa da piazza Kennedy angolo viale De Gasperi per arrivare in via Caterina da Forlì 19 e poi a piazza Monsignor Moneta, dove si chiude la manifestazione.

motoclubticinese.it

Urbania è la città della Befana

A Urbania (nelle Marche in provincia di Pesaro e Urbino) è in programma la 27esima edizione della Festa Nazionale della Befana, che animerà il centro storico dal 4 al 6 gennaio. L'evento è molto noto in tutto il Paese, perché trasforma la città in un paese delle meraviglie, con oltre 4000 calze appese per le vie del centro, tutte addobbate con luminarie e decorazioni varie. Immancabile la presenza di befane in persona: una si cimenterà addirittura in un volo acrobatico sulla scopa.

festadellabefana.com

A Bologna uno spettacolo sul ghiaccio

Bol on Ice è lo show in programma il 6 gennaio 2024 alle ore 21 all'Unipol Arena: il modo perfetto per trascorrere una serata all'insegna della magia, con artisti di fama mondiale pronti a regalare emozioni con le loro acrobazie sui pattini.

Bol on Ice (Facebook)

L'Epifania nel Veneto

Padova ospita in Prato della Vale, nota piazza della città, un grande momento di festa: sul sagrato dell'Abbazia di Santa Giustina arriverà una Befana volante. Si tratta di una gigantesca marionetta, protagonista assoluta dell'evento,, chi animerà la città il 6 gennaio dalle ore 15 alle ore 17. Lo stesso giorno, sarà anche l'ultima opportunità per visitare il Villaggio di Natale Flover, inaugurato il 2 novembre 2023 a Bussolengo (provincia di Verona), un luogo magico pieno di animazioni, spettacoli, musica, specialità gastronomiche.

Villaggio di Natale Flover, Ph. Viviana Verde

A Rimini un weekend con la Befana e i Re Magi

Befana Borgo Run è una rivisitazione ironica dell'arrivo della Befana e consiste in una corsa tra le stradine della città, popolate per l'occasione da befane pronte a donare carbone o dolcetti. Ci si iscrive versando una quota di partecipazione, che verrà poi devoluta in beneficenza. Nello stesso giorno è previsto anche l'evento In Viaggio con i Re Magi, che racconta questo episodio attraverso un ricco corteo in costume accompagnato da spettacoli, balli e musica: insomma un grande momento di festa collettiva, in presenza di Baldassarre, Melchiorre e Gasparre. Per chiudere il weekend è in programma il Gran Concerto dell'Epifania della Banda città di Rimini, diretta dal M° Jader Abbondanza che salirà sul palco del Teatro A. Galli alle 17.30. L'evento è gratuito fino ad esaurimento posti (su prenotazione).