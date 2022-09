Valentina Ferragni si prepara all’autunno: il maglioncino con le ciliegie costa oltre 600 euro Messi da parte top e bikini, Valentina Ferragni si sta preparando alla stagione più fredda. C’è una new entry di lusso nel suo guardaroba autunnale.

A cura di Giusy Dente

L'autunno è alle porte ed è tempo di pensare alle prossime tendenze. Stando alle passerelle, la nuova stagione vedrà il dominio del bianco: spopoleranno gli outfit total white. E si ritornerà un po' alla moda anni Duemila, con capi di jeans da indossare sia di giorno che di sera: il denim sarà il vero must have, da utilizzare dalla testa fino ai piedi. Anche Valentina Ferragni sta cominciando a rinnovare il guardaroba autunnale: addio crop top e bikini, a vantaggio di caldi pullover e cappotti.

Il guardaroba autunnale di Valentina Ferragni

Come Chiara, anche Valentina Ferragni è un'appassionata di moda e tendenze. Spesso le due sorelle partecipano insieme alle sfilate e agli eventi più prestigiosi del settore: l'ultima occasione, in ordine di tempo, è stata la Paris Fashion Week dedicata all’Haute Couture di questa estate. Erano presenti entrambe allo show di Schiaparelli, con look sensuali e ricercati. Accessori di lusso e capi firmati sono il must degli outfit di entrambe, anche nel quotidiano. Valentina Ferragni ha uno stile sempre glamour, con predilezione per il colore rosso: è la nuance che sente maggiormente sua.

Tempo di pullover e maglioncini

Su Instagram, Valentina Ferragni ha mostrato il maglioncino che ha ricevuto in regalo. "Cara Valentina, spero di conoscerti presto" si legge sul bigliettino, che ha come mittente Alessandra Rich. In casa Ferragni questo brand è stato spesso indossato, soprattutto da Chiara Ferragni: suo era il cardigan a robi lanciato lo scorso inverno, il più cool della stagione. E suo era anche il pullover con i gattini scelto al posto del tradizionale maglione natalizio, durante le festività del 2021.

in foto: maglia Alessandra Rich

La new entry nel guardaroba autunnale di Valentina Ferragni è una maglia gialla in misto mohair con rifiniture rosse. Collo, fondo manica e fondo sono a costine e il disegno frontale intarsiato raffigura delle ciliegie, con iniziali della stilista in basso a sinistra. Sul sito ufficiale del brand non è più disponibile, ma online costa 626 euro: caldo, sbarazzino e di lusso.