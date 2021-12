Chiara Ferragni e il pullover con i gattini: l’alternativa cool al classico maglione natalizio Anche Chiara Ferragni ama i maglioni natalizi, ma a modo suo: insieme alla piccola Vittoria lancia la moda dei pullover peluche.

A cura di Beatrice Manca

Basta con le renne, gli abeti e i disegni norvegesi: Chiara Ferragni ha sfoggiato l'anti maglione natalizio più cool dell'inverno. La regina delle influencer di moda ha trascorso qualche giorno sulle Dolomiti (salvo poi rientrare in anticipo a Milano) e ne ha approfittato per sfoggiare un simpatico pullover con la stampa di un gatto. Matilda, la cagnolina di Chiara Ferragni, non ha nulla da temere: l'unico micio che è in circolazione è di stoffa!

Il maglione con il gatto di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non ha resistito alla tentazione dei Christmas Jumper, i maglioni natalizi amati dalle star. A dicembre ha sfoggiato un top coordinato al cardigan con la scritta: "Sono sulla lista dei cattivi". Una versione decisamente meno classica del tradizionale maglione. Per la vacanza sulla neve però ha deciso di indossare un pullover celeste con la stampa a forma di gatto: molto poco natalizio, ma sicuramente cool.

maglione con stampa a forma di gatto, Alessandra Rich

Il pullover è firmato Alessandra Rich, stilista italiana trapiantata a Londra che veste spesso Kate Middleton: il modello, neanche a dirlo, è già sold out.

Chiara Ferragni in Alessandra Rich

Chiara Ferragni lancia la moda dei maglioni-peluche

Non è la prima volta che l'imprenditrice sfoggia un maglione a tema "animali": alla fine di novembre aveva indossato un modello di Ralph Lauren con un orso di peluche ricamato.

Chiara Ferragni in Ralph Lauren

I maglioni con la stampa peluche rivelano il lato "soft" dell'influencer, che non a caso ha scelto dei modelli simili per la piccola Vittoria: per la prima vacanza in montagna ha scelto degli abitini peluche con dettagli morbidi, dal musetto "peloso" dell'orso fino al maglioncino con le orecchie da coniglio. Amanti dei gatti, a raccolta: la moda dell'inverno non è mai stata così tenera!