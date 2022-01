Non il solito golfino: il cardigan a rombi di Chiara Ferragni è il maglione più cool dell’inverno Il cardigan a losanghe è un classico dello stile preppy, ma la moda dell’inverno 2022 lo propone in nuove versioni: corte, colorate, sexy.

A cura di Beatrice Manca

H&M, Chiara Ferragni in Alessandra Rich, Stradivarius

L'inverno 2022 è il regno incontrastato della maglieria: dai maxi cardigan a vestaglia ai maglioni "corti" tagliati alle costole, non possiamo più fare a meno di golf e pullover dal fascino vintage. A dominare le tendenze sono i capi "nerd", che lasciano per sempre collegi e biblioteche per tornare in passerella in nuove declinazioni, sexy e glamour. Il must have 2022 è il cardigan a losanghe che tanto piace a Chiara Ferragni: il modello da mettere sulla lista dei capi da comprare approfittando dei saldi di fine stagione in corso.

Chiara Ferragni con il cardigan a losanghe

Chiara Ferragni in fatto di tendenze non sbaglia mai un colpo e aveva anticipato il grande ritorno dei cardigan a rombi, un classico dello stile "preppy". L'imprenditrice digitale ha sfoggiato un modello firmato da Alessandra Rich (stilista molto apprezzata anche da Kate Middleton) che unisce un'estetica bon ton a una palette assolutamente contemporanea.

Chiara Ferragni in Alessandra Rich

Altro che cardigan della nonna: il modello scelto dall'influencer ha un taglio corto e avvitato, quasi crop, a sfiorare l'ombelico. Il maglione ha una stampa a rombi viola e lilla e applicazioni in cristalli che aggiungono un tocco scintillante. Per renderlo ancora più grintoso, Chiara Ferragni lo ha abbinato ad anfibi neri e pantaloni in pelle, un altro must have del momento.

Mango

Come abbinare i cardigan a losanghe

Chiara Ferragni ci mostra la chiave per indossare i cardigan a losanghe senza cadere nell'effetto "polveroso" dell'armadio della nonna. Il segreto è sceglierlo in colori vivaci – dal rosa fucsia al verde brillante, passando per lilla e arancione – e in un modello corto e aderente, da indossare a pelle o su un top-reggiseno.

H&M

Gli abbinamenti vanno pensati per contrasto: pantaloni in nappa, jeans oversize, anfibi e sneakers chunky. Un'alternativa è la gonna in maglia coordinata, come propone Red Valentino. Meraviglie della moda: perfino il cardigan a losanghe da "professore universitario" si aggiorna e si trasforma, diventando emblema di una nuova femminilità.