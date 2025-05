video suggerito

Tony Effe ancora coi gioielli sanremesi della discordia: la spilla costa 68 mila euro Tony Effe era all'inaugurazione di una nuova boutique Tiffany&Co. Per l'occasione ha sfoggiato una spilla del brand, lo stesso che lo ha accompagnato a Sanremo.

A cura di Giusy Dente

I gioielli preziosi sono un must have dei look di Tony Effe. Ben consapevole di questa passione, la fidanzata Giulia De Lellis gliene ha regalato uno davvero speciale di recente, il cui valore è sia economico che affettivo. Si tratta di un anello tempestato di diamanti bianchi e rosa, con la lettera P. La coppia, infatti, sta per accogliere in famiglia la prima figlia: si chiamerà Priscilla. L'anello è proprio per celebrare in grande stile l'imminente paternità del rapper. Uno dei suoi brand del cuore, quando si tratta di accessori preziosi, è Tiffany&Co.

Tony Effe alla festa di Tiffany&Co.

Ieri sera la Maison ha inaugurato una nuova boutique in Via Monte Napoleone a Milano, ispirata al celebre flagship store di Fifth Avenue a New York chiamato The Landmark. Marco Mengoni, ospita a sorpresa dell'opening, ha allietato gli ospiti con la sua musica. C'erano Emma Marrone, Diletta Leotta, Melissa Satta, Giulia Valentina, Alessandro Cattelan, Tony Effe. Quest'ultimo è un amico di vecchia data del brand, che infatti lo ha anche accompagnato nell'avventura sanremese, non senza polemiche.

Spilla Tiffany&Co.

Il cantante, infatti, sul palco dell'Ariston ha sfoggiato le creazioni del marchio e questo lo ha posto al centro di un'accesa discussione con la Rai stessa. L'emittente gli ha vietato di esibirsi con i gioielli Tiffany&Co. eccessivamente riconoscibili: una sorta di pubblicità insomma, vietata agli artisti in gara. In particolare, non gli è stato permesso di sfoggiare una collana da 71 mila euro, una delle più iconiche del brand.

In tutto il rapper ha portato sul palco oro e diamanti per un valore di oltre un milione di euro: collane, anelli, bracciali, spille. Proprio una spilla era l'accessorio che ha usato per impreziosire il look all'evento milanese. Completo nero con papillon, camicia bianca e mocassini per lui, con la spilla Apollo appuntata alla giacca. È una creazione in oro giallo, platino e diamanti taglio brillante. Il modello grande costa 68 mila euro, quello più piccolo 43.600 euro.