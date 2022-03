Tina Kunakey con Vincent Cassel a Parigi: alle sfilate sono coordinati con i maglioni casual Tina Kunakey e Vincent Cassel hanno preso parte alla Paris Fashion Week fianco a fianco. Ieri erano tra gli ospiti della sfilata Miu Miu, in occasione della quale hanno sfoggiato degli adorabili look coordinati e casual.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri si è conclusa la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2022-23 e sono state moltissime le Maison di fama internazionale che hanno presentato le loro collezioni in anteprima, da Off-White a Dior, fino ad arrivare a Chanel. Ieri sera a "chiudere le danze" è stata Miu Miu, che in passerella, tra total look di pelle e anfibi, ha vestito una donna dall'animo dark. Gli ospiti famosi seduti tra le prime file del front-row sono stati diversi, da Thylane Blondeau, l'ex bambina più bella del mondo, a Nicola Coughlan, la Penelope di Bridgerton. Ad attirare tutti i riflettori è però stata la coppia simbolo dell'amore senza tempo: Tina Kunakey e Vincent Cassel.

Tina Kunakey con i pantaloni over

L'avevamo lasciata a Milano con un'inedita chioma liscia e oggi ritroviamo Tina Kunekay allo show di Miu Miu con un insolito look casual. Ha reinterpretato in chiave comoda l'iconico Miu Miu set, abbinando al maglioncino crop in grigio (portato con la camicia azzurra) un pantalone beige oversize a vita bassissima. Per completare il tutto ha scelto un giacchino corto total black e un paio di stivaletti senza tacco. Anche questa volta l'acconciatura non aveva nulla a che fare con i ricci (il suo marchio di fabbrica), la modella ha optato per delle treccine afro portate all'indietro che hanno messo in risalto il viso dai lineamenti perfetti.

Tina Kunakey in Miu Miu

Il look di Vincent Cassel alle sfilate

Vincent Cassel non è nuovo alle sfilate ma, così come fatto allo show di Miu Miu, ci ha partecipato sempre al fianco della moglie Tina Kunakey. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un outfit "di coppia"? L'ex di Monica Bellucci ha puntato sullo stile casual con pantaloni neri, occhiali da sole da divo e un maglione a collo alto a costine dello stesso colore di quello della modella. I due hanno posato di fronte i fotografi abbracciati e sorridenti, dando prova del fatto che il loro amore continua a essere intenso e profondo. Nonostante la differenza di età, in coordinato sono letteralmente adorabili.