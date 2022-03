Nicola Coughlan sbarca a Parigi alla vigilia del lancio di Bridgerton: Penelope è la star delle sfilate Nicola Coughlan, alias Penelope Featherington di Bridgerton, è sbarcata alle sfilate di Parigi. Alla vigilia del lancio della nuova stagione della serie che la vede protagonista ha assistito allo show di Miu Miu, sfoggiando un look da vera e propria it-girl.

A cura di Valeria Paglionico

La Paris Fashion Week si è appena conclusa e sono state diverse le Maison che hanno presentato le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2022-23, da Dior con i suoi abiti tecnologici a Chanel con la sua eleganza senza tempo. Ieri, in occasione dell'ultima giornata, è andato in scena lo show di Miu Miu, il cui front-row è stato preso d'assalto dalle celebrities, da Thylane Blondeau, l'ex bambina più bella del mondo, a Caro Diur e Cindy Bruna, tutte con alcuni dei capi dell'iconico Miu Miu set. Tra gli ospiti c'era anche una delle attrici di cui di sicuro si parlerà molto nelle prossime settimane: si tratta di Nicola Coughlan, alias Penelope Featherington di Bridgerton, la serie che tornerà con una seconda stagione su Netflix il prossimo 25 marzo.

Nicola Coughlan, da Bridgerton alle sfilate di Parigi

Bridgerton, la serie di Netflix ambientata nel periodo della reggenza inglese, è stata tra le più seguite degli ultimi anni e presto tornerà con una nuova stagione per la gioia di tutti i suoi fan. Tra le protagoniste ci sarà ancora una volta Nicola Coughlan, che coprirà ancora una volta i panni di Penelope Featherington, la ragazzina "in giallo" nascosta dietro la penna di Lady Whistledown. Se nella serie tv siamo sempre stati abituati a vederla in pomposi abiti con corsetti e maxi gonne in pieno stile vittoriano, nella vita "reale" ha tutte le carte in regola per essere una it-girl e lo ha dimostrato allo show di Miu Miu che si è tenuto a Parigi nelle ultime ore.

Nicola Coughlan in Miu Miu

Penelope di Bridgerton, il look per lo show Miu Miu

Nicola Coughlan era tra le star in prima fila alla sfilata di Miu Miu e per l'occasione ha sfoggiato un look trendy e sbarazzino firmato proprio dalla Maison. Minigonna a quadretti black&white, cardigan lungo e logato sui toni del bianco e azzurro, sandali neri con tacco e maxi zeppa: l'attrice ha completato il tutto con una minibag dark portata a mano. L'unico dettaglio dal mood "vittoriano"? L'acconciatura: la Penelope di Bridgerton ha infatti optato per uno chignon alto e leggermente spettinato portato con la frangetta e con un nastro bianco intorno alla nuca.