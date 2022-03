Tina Kunakey irriconoscibile alle sfilate: il nuovo look è con i capelli extra ricci Tina Kunakey sta partecipando alle Fashion Week che si stanno tenendo in giro per il mondo, da Milano a Parigi, e ogni volta che appare nel front-row riesce a lasciare tutti senza parole con la sua bellezza. Di recente, però, è apparsa irriconoscibile con un inedito hair look extra liscio.

A cura di Valeria Paglionico

Tina Kunakey è una modella di successo e, sebbene la sua notorietà sia stata spesso legata al matrimonio con Vincent Cassel, l'ex marito di Monica Bellucci, ha più volte dimostrato di vantare un incredibile talento. Nonostante i numerosi impegni da mamma, non si è voluta perdere le Fashion Week internazionali, da quella di Milano a quella di Parigi, apparendo sempre elegante, glamour e sofisticata nel front-row. Di recente ha postato alcune foto delle sfilate sui social, sconvolgendo tutti con un hair look inedito che l'ha resa praticamente irriconoscibile.

Tina Kunakey in total black alle sfilate

Tina Kunakey è tornata a Parigi per seguire le sfilate che si stanno tenendo nella sua città ma sui social continua a condividere i ricordi milanesi. Nelle ultime ore, ad esempio, ha rivelato il look che aveva scelto per lo show di Ambush. La modella aveva puntato sul total black con un lungo e sinuoso abito frimato dal brand, un modello aderente, con le maniche lunghe e il collo alto ma con un audace taglio cut-out sul ventre. A primo impatto sembrava essere un completo crop top e gonna ma, se visto di spalle, si capisce che si trattava di un vestito. Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers con la suola "carrarmato", un vero e proprio must-have delle ultime stagioni.

Tina Kunakey in Ambush

La modella segue il trend dei liquid hair

Il dettaglio che ha sorpreso di più nell'outfit di Tina Kunakey alle sfilate? Il suo hair look. Siamo sempre stati abituati a vederla con dei ricci afro super vaporosi ma ora ha cambiato registro. La modella ha seguito il trend dei liquid hair, portando la chioma extra liscia e con la fila centrale. Certo, essendo meravigliosa, sta bene in ogni versione, ma è chiaro che a primo impatto sembra essere quasi un'altra persona. Per la gioia di tutti coloro che amano i suoi capelli curly, la piega inedita di Tina non è durata a lungo: agli show di Parigi a cui ha preso parte è tornata a sfoggiare la chioma leonina che da sempre la contraddistingue.