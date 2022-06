Tina Kunakey con Vincent Cassel alle sfilate: osa con abito trasparente e perizoma in vista Tina Kunakey e Vincent Cassel hanno partecipato alla sfilata P/E 2023 di Jacquemus, apparendo uniti e innamorati. Ad attirare i riflettori è stato soprattutto il look della modella, che ha osato con le trasparenze lasciando il perizoma in vista.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri Jacquemus ha lanciato la sua collezione per la Primavera/Estate 2023, organizzando una spettacolare sfilata tra le saline della Camargue nei pressi di Arles, in Francia. I modelli hanno calcato un catwalk allestito sullo sfondo di un paesaggio total white di grande impatto, talvolta confondendosi con le montagne di sale alle loro spalle con degli outfit bianchi. Gli ospiti famosi non sono mancati, da Georgina Rodriguez a Vincent Cassel, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la moglie di quest'ultimo, Tina Kunakey. La modella 25enne ha osato con un abito trasparente, lasciando intravedere chiaramente i fili del perizoma.

Tina Kunakey è regina di sensualità

Tina Kunakey ha dimostrato di essere una vera e propria regina di sensualità alla sfilata di Jacquemus. Ha scelto un look "a contrasto" col paesaggio alle sue spalle, ovvero in total black, osando con le trasparenze. Il vestito di Jacquemus, infatti, è caratterizzato da un semplice velo di seta che lascia intravedere chiaramente l'intimo, ha dei ricami in tinta in 3D lungo la silhouette, un profondo spacco laterale, lo scollo a barca e degli intrecci sulla schiena. Il dettaglio che non è passato inosservato? I fili del perizoma sono stati lasciati in vista come impone il trend del momento e, complici le trasparenze del tessuto, il lato b è stato messo in risalto. Chignon basso dall'animo bon-ton e sandali col tacco a spillo in tinta: la modella ha letteralmente incantato tutti con la sua bellezza.

Tina Kunakey in Jacquemus

Il look casual di Vincent Cassel

Al fianco d Tina Kunakey non poteva che esserci il marito Vincent Cassel. Se all'ultima apparizione di coppia i due avevano puntato entrambi su degli outfit super eleganti, questa volta l'attore ha optato per qualcosa di diverso. Ha lasciato i completi su misura e le giacche rigorose a casa, apparendo a suo agio in una versione casual. Ha abbinato un paio di jeans a una camicia di lino bianca portata con le maniche scorciate, completando il tutto con degli occhiali da sole scuri e un paio di slip-on effetto intrecciato in beige. Il suo look non è forse perfetto per affrontare con stile le bollenti temperature estive?