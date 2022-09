Tina Kunakey con l’abito coccodrillo al Festival di Venezia: il red carpet con Vincent Cassel è dark Vincent Cassel e Tina Kunakey sono arrivati a Venezia per la prima mondiale del film Athena: sul red carpet hanno sfilato insieme, mano nella mano, con look che giocavano sui contrasti.

Il terzo red carpet del Festival del cinema di Venezia è stato dominato dalle coppie: Cristina Marino e Luca Argentero hanno sfilato insieme poche ore dopo aver annunciato la seconda gravidanza, mentre Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno scelto outfit black and white. I più dark? Vincent Cassel e Tina Kunakey, affiatati anche nello stile: la modella ha sfoggiato un abito in pelle con calze pesanti, nonostante il caldo di fine estate, coordinandosi alla camicia scura dell'attore.

Tina Kunakey vestita di pelle a Venezia

Vincent Cassel e Tina Kunakey sono arrivati a Venezia per la prima mondiale del film Athena: sul red carpet hanno sfilato insieme, mano nella mano, con look che giocavano sui contrasti. Completo in cotone beige per l'attore francese, completato da polo nera e mocassini senza calze, mentre la moglie ha sfidato il caldo con un abito monospalla effetto coccodrillo, indossato su pesanti collant neri.

Vincent Cassel e Tina Kunakey

Le scarpe-scultura di Tina Kunakey

Tina Kunakey sa sempre come farsi notare sul red carpet: ha raccolto i capelli in uno chignon basso e tirato e puntato su un make up glamour e shiny. Ma il vero punto di forza del look erano gli accessori: un massiccio bracciale Bvlgari a forma di serpente avvolto intorno al polso e un paio di scarpe "futuristiche" con tacco scultura. Viste di fronte sembravano normali sandali con i listini sottili, ma il tacco era un parallelepipedo cavo e trasparente, effetto vetro. Il look è stato giudicato da molti "fuori stagione", ma scommettiamo che anticiperà le tendenze dell'inverno?

