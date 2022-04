Tina Kunakey, i 25 anni con Vincent e Deva Cassel: per la festa sfoggia cristalli e corsetto di pizzo Tina Kunakey ha compiuto 25 anni il 5 aprile ma solo nel weekend ha organizzato un party scatenato con le persone care, primi tra tutti il marito Vincent Cassel e sua figlia Deva. La modella ha sfoggiato due diversi look glamour e sensuali, lasciando emergere il suo lato più esplosivo.

Tina Kunakey ha compiuto 25 anni lo scorso 5 aprile ma ha rimandato i festeggiamenti al weekend appena passato, forse perché in precedenza impegnata con qualche evento lavorativo. Certo, il marito Vincent Cassel aveva lasciato senza parole i followers con la sua dolcissima dedica d'amore condivisa nel giorno del compleanno, ma vederli celebrare il grande giorno fianco a fianco è stato ancora più bello. Balli scatenati, candeline colorate, torta personalizzata e doppio look all'insegna del glamour: la modella è stata felicissima di aver passato la serata in compagnia degli amici e delle persone care.

"Oggi è il compleanno della mia signora, della mia dolce metà, della mia vita, della mia regina, della mia complice, del mio amore, di mia moglie. Ti amo fino alle stelle", sono state queste le parole che Vincent Cassel ha dedicato a Tina Kunakey per il compleanno, dimostrando di essere ancora innamoratissimo come il primo giorno dopo 7 anni di matrimonio.

Chi c'era tra gli ospiti alla festa organizzata nel weekend? Deva Cassel, la prima figlia che l'attore ha avuto dalla ex moglie Monica Bellucci. Tina e Deva sembrano essere unitissime, tanto da non aver esitato a scattarsi dei selfie fianco a fianco come due sorelle.

Tina Kunakey poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda per il party di compleanno? Assolutamente no, tanto che addirittura ha sfoggiato un doppio look. I festeggiamenti sono cominciati in verde con un lungo abito tempestato di cristalli in tinta di Alexandre Vauthier, per la precisione un sinuoso modello alla caviglia con le maniche lunghe e le spalline imbottite che le ha fasciato la silhouette. Per scatenarsi in pista, invece, ha scelto qualcosa di ancora più audace: un completo con leggings lucidi fucsia e corsetto di pizzo coordinato a dei quanti total black. Per quanto riguarda i capelli, li ha lasciati sciolti ed extra ricci, facendo emergere il suo lato naturale ed esplosivo.