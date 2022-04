Tina Kunakey dice addio ai ricci: il nuovo look di coppia è con il completo maschile La Biennale ha richiamato in Laguna celebrità e coppie vip: tra i più fotografati ci sono Vincent Cassel e Tina Kunakey, bellissimi e ‘coordinati’ a un party esclusivo.

A cura di Beatrice Manca

La Biennale di Venezia è tornata in grande stile, richiamando a Venezia appassionati d'arte, turisti e moltissime star. Molte case di moda internazionali infatti hanno organizzato eventi in Laguna, tra cene di gala e serate di beneficienza, invitando i loro ambassador e clienti vip. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno incantato Venezia alla soirée di Dior, ma non erano l'unica coppia vip: tra i più fotografati ci sono sicuramente Vincent Cassel e Tina Kunakey, ospiti di una cena esclusiva organizzata dalla maison Valentino.

Vincent Cassel e Tina Kunakey coordinati

L'attore francese e la moglie erano ospiti di un party esclusivo organizzato da Valentino all’Arsenale di Venezia. Per l'occasione i due hanno scelto entrambi di indossare un completo doppiopetto: total black per Vincent Cassel, rosa fucsia per Tina Kunakey. La modella ha lasciato la giacca aperta, rivelando il bustier ton sur ton che indossava sotto.

Si tratta di un look fresco di passerella, precisamente della collezione Autunno/Inverno 2022-23. La coppia del resto è amica del designer Pierpaolo Piccioli ed è spesso in prima fila alle sfilate della casa di moda romana.

il completo di Tina Kunakey è firmato Valentino

Tina Kunakey sfoggia i capelli lisci

A rendere veramente unico il look della modella è la nuova acconciatura: siamo abituati a vedere Tina Kunakey con la sua folta capigliatura di ricci afro, vaporosi e naturali. Per la cena di gala ha deciso di provare un nuovo stile, sfoggiando una chioma liscissima con la riga al centro. Un temporaneo cambio look in vista dell'estate? Quel che è certo è in qualsiasi versione – riccia, liscia o con le treccine – Tina Kunakey è una vera icona di stile!