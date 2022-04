Beatrice Borromeo incanta Venezia: l’abito da sera trasparente è un omaggio alle dive del passato In occasione della Biennale, Venezia si è riempita di star: anche Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono arrivati in Laguna in impeccabili abiti neri.

A cura di Beatrice Manca

Beatrice Borromeo, foto d’archivio

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno fatto un ingresso trionfale a Venezia: la coppia monegasca era tra gli ospiti vip di una cena di gala organizzata da Dior durante la Biennale, l'appuntamento dedicato all'arte che si è aperto lo scorso weekend. Non saranno royal di sangue, ma sicuramente hanno tutta l'eleganza e il glamour di una moderna coppia reale: Pierre ha galantemente offerto alla moglie il braccio e l'ombrello per ripararla dalla pioggia. A rubare la scena però ancora una volta è stata Beatrice Borromeo, che con il suo abito "surrealista" si conferma una vera regina di stile.

L'abito nero di Beatrice Borromeo omaggia le dive del passato

Beatrice Borromeo è arrivata insieme al marito Pierre Casiraghi alla cena di gala organizzata dalla maison Dior e Venetian Heritage al Teatro La Fenice. Elegantissima come sempre, ha scelto una creazione haute couture di Dior: un abito lungo con corpetto in velluto nero e un gioco di crine e trasparenze sulla gonna. A rendere la creazione ancor più spettacolare è il motivo "cage" sulla scollatura e i passanti sulle spalle. Come una vera principessa, Beatrice Borromeo ha completato l'abito con grandi orecchini d'oro e uno chignon tirato sul capo. Per ripararsi dal freddo della sera in laguna l'ex giornalista ha scelto una cappa nera drappeggiata sulle spalle, al posto del più scontato cappotto.

L'abito fa parte della collezione estiva di Alta Moda 2018 ed è ispirato a Leonor Fini, un'artista surrealista italiana e musa di Christian Dior. Non stupisce che Beatrice Borromeo sia ambasciatrice della Maison Dior, proprio come il marito Pierre: insieme sono una delle coppie più glamour e affascinanti d'Europa.

Le star all'evento di Dior

Beatrice Borromeo però non era l'unica star all'evento di beneficienza organizzato da Dior al Teatro La Fenice: la cena è stata una vera e propria parata di stelle, tutte in nero e con look ispirati a un gran ballo veneziano. Tra le ospiti vip c'erano l'attrice Rosamund Pike, Maya Hawke e Bianca Brandolini con un abito semi trasparente. All'evento era presente anche la top Laetitia Casta, in un abito in pizzo floreale e l'iconica Catherine Deneuve, anche lei avvolta da un mantello con accessori colorati. Non poteva certo mancare la stilista Maria Grazia Chiuri, che da anni guida la Maison francese. Dopo la pandemia, si torna a sognare tra arte, moda e glamour internazionale.