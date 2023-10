Thylane Blondeau taglia i capelli: l’ex bambina più bella del mondo col caschetto a Parigi Drastico cambio hair look per Thylane Blondeau, che ha detto addio ai capelli lunghi e alle sfilate della Paris Fashion Week ha sfoggiato il caschetto.

A cura di Giusy Dente

Thylane Blondeau

A soli 4 anni Thylane Blondeau è diventata famosa come la bambina più bella del mondo. Oggi di anni ne ha 22 e lavora nel mondo della moda: frequenta assiduamente le sfilate, gli eventi delle Fashion Week, sfila in passerella. Il primo a credere in lei è stato Jean Paul Gaultier e da quel primo show del 2005 non ha più smesso. È molto legata a una Maison in particolare: MiuMiu.

Thylane Blondeau (ancora) alla sfilata di MiuMiu

Da diversi anni Thylane Blondeau partecipa alle sfilate di MiuMiu. Era presente alla Paris Fashion Week del 2021 (coi pantaloni di pelle), in occasione della presentazione della collezione Primavera/Estate 2022. È tornata anche l'anno successivo alle sfilate parigine: prima con addominali in vista sotto al crop top, poi stravolgendo il suo stile all'insegna del casual in total denim.

Infine si è allineata a uno dei trend più gettonati dello scorso autunno, cioè con mocassini e calzettoni. Anche stavolta la modella era nel front row. La Maison ha presentato la Primavera/Estate 2024, una collezione dominata dallo stile veloce pensato per donne reali: ecco perché infradito e scarpe da ginnastica prendono il posto dei tacchi.

Il nuovo hair look di Thylane Blondeau

Sette mesi fa, Thylane Blondeau era alla sfilata di MiuMiu a Parigi, dove ha rubato la scena con un look dalle gambe in primo piano. A marzo, la modella aveva ancora i capelli lunghi, acconciati per l'occasione in stile anni Duemila, con le treccine. Stavolta, ha stupito con un radicale cambio hair look. Alla sfilata del 3 ottobre ha indossato una felpa beige con zip abbinata a minigonna. Ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli, che sbirciando il suo profilo Instagram sembra abbia in realtà già da alcuni giorni. Ora l'ex bambina più bella del mondo ha optato per un taglio più sbarazzino: un caschetto con riga al centro.