Sonia Bruganelli al GF Vip ricicla la collana d’oro e diamanti: l’aveva indossata nella scorsa edizione Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 7 e ancora una volta Sonia Bruganelli ha “brillato” sul palco. Ha abbinato l’abito total black a una scintillante collana d’oro e diamanti, un modello “riciclato” dalla scorsa edizione.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 finito al centro delle polemiche a causa del caso Marco Bellavia. Ieri è andata in onda la puntata 7 e, al di là dei concorrenti rinchiusi nella nota casa di Cinecittà, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata Sonia Bruganelli, l'opinionista confermata per il secondo anno consecutivo che però questa volta è affiancata da Orietta Berti. Non ha mai nascosto la sua passione per il lusso e per le griffe e non sorprende che in ogni diretta indossi abiti e gioielli da capogiro. È stato però ieri sera che ha davvero osato con gli scintillii, peccato solo che la sua collana preziosa fosse "riciclata": ecco quanto vale il collier d'oro bianco e diamanti che ha indossato.

Sonia Bruganelli in nero al GF Vip 7

Sonia Bruganelli sta scegliendo spesso il nero al Grande Fratello Vip, lo aveva fatto lo scorso giovedì con un minidress di Gucci ma anche qualche settimana prima con una elegante creazione con lo scollo a barca firmata Emporio Armani. Ieri sera ha puntato ancora una volta sul total black, scegliendo un vestito di Norma Kamali, uno dei brand a cui si sta rivolgendo spesso durante questa nuova esperienza al reality (i suoi monospalla colorati sono infatti tutti di questo marchio). Si tratta di un capo minimal in tinta unita, con la scollatura strapless e la gonna svasata lunga fino alla caviglia. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della griffe viene venduto a 195 dollari, ovvero poco più di 200 euro. L'opinionista è rimasta fedele ai décolleté Casadei tempestati di cristalli silver, modello che ha già sfoggiato in diverse puntate del reality.

L’abito Norma Kamali

Quanto costa la collana d'oro e diamanti di Sonia Bruganelli

A fare la differenza nel look di Sonia Bruganelli al GF Vip 7 sono stati i gioielli, tutti firmati Cartier. Il pezzo più prezioso è in assoluto la collana d'oro bianco e diamanti: fa parte della collezione Love e sul sito ufficiale viene venduta a 62.000 euro (anche se il prezzo è variabile a seconda del numero e della dimensione delle pietre preziose). La sua particolarità? L'opinionista l'aveva già indossata durante la scorsa edizione del reality, mettendo in mostra la sua passione per il lusso. All'anulare destro, invece, ha portato un anello con un grosso smeraldo centrale circondato da una "cornice" di diamanti: a primo impatto sembra essere il solitario Cartier Destinée, anche se non si esclude che si tratti di un modello personalizzato. Insomma, Sonia ha letteralmente brillato sul palco: a quanto pare non riesce a fare a meno dei gioielli super preziosi.