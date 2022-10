Sonia Bruganelli al GF Vip 7: brilla con le scarpe argentate ricoperte di glitter da 750 euro Nella quinta puntata del GF Vip 7 Sonia Bruganelli ha indossato lo stesso abito della terza puntata, ma in un altro colore, abbinato a scintillanti scarpe di lusso.

Quella andata in onda lunedì 3 ottobre è stata certamente una delle puntate più difficili, nella storia del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha dovuto affrontare, coi concorrenti della Casa, la spinosa questione emersa nei giorni precedenti, circa il comportamento nei confronti di Marco Bellavia e la conseguente scelta di lui di lasciare il gioco. Giovanni Ciacci è stato punito per le frasi pronunciate nel reality nei confronti dell'inquilino con l'eliminazione. Squalificata anche Ginevra Lamborghini, accusata in qualche modo di aver "legittimato" il bullismo nei confronti di Bellavia. Sulla vicenda, ha voluto dire la sua anche l'opinionista Sonia Brunagelli, che su Twitter ha commentato: "Non ci vuole uno psicologo per capire che la Casa non era più adatta ai problemi di Marco". E non è mancata la frecciatina all'ex collega Adriana Volpe: "Dovresti imparare a lasciare andare le cose che finiscono e non strumentalizzare fatti e persone di cui non ti importa niente".

Lo stile di Sonia Bruganelli al GF Vip

In questa edizione del Grande Fratello Vip, la seconda in qualità di opinionista, la moglie di Paolo Bonolis sta optando per look griffati e lussuosi: abiti con dettagli preziosi, gioielli vintage, scarpe scintillanti dal tacco vertiginoso. Il suo stile è sofisticato e femminile, con predilezione per i colori scuri. Ma nella quinta puntata ha fatto un'eccezione! Il debutto nel reality è stato con un look total black dall'ampia scollatura, interamente ricoperto di paillettes e con collana di diamanti. Poi è stata la volta di un abito rosso fuoco monospalla e asimmetrico, dalla linea aderente e fasciante. La terza e la quarta puntata l'hanno vista indossare ancora l'intramontabile nero: prima un tubino con ampia manica a pipistrello e poi un vestito firmato Emporio Armani con scollo a barca.

in foto: abito Norma Kamali

Sonia Bruganelli nella quinta puntata "ricicla" il look

Messo da parte il tanto amato total black, Sonia Bruganelli ha stupito con un colore inedito, un verde acqua delicato e freddo. Ha "riciclato" il look: è infatti lo stesso modello di abito monospalla della seconda puntata, ma in quell'occasione lo aveva scelto rosso. Anche stavolta ha puntato sul modello Diana del brand: arricciato lateralmente, con orlo asimmetrico e leggermente drappeggiato. Costa 208 euro.

in foto: scarpe Casadei

Lo ha abbinato come sempre a scarpe griffate dal tacco vertiginoso, immancabili nei suoi outfit: sono la sua passione. Stavolta ha scelto delle scintillanti décolleté firmate Casadei. Sono le iconiche Blade ricoperte di luminosissimi glitter color argento, con tacco in acciaio metallizzato. Costano 750 euro. Anche stavolta per i gioielli si è affidata a HD Unique, boutique specializzata in gioielli vintage di grande valore: bracciale-serpente e orecchini pendenti, per l'opinionista.