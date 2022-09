Sonia Bruganelli in rosso al Grande Fratello Vip 7: “La pasta fa bene alla linea” Per la seconda puntata del Grande Fratello Vip, l’opinionista Sonia Bruganelli ha scelto un look rosso fuoco.

A cura di Giusy Dente

(per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sonia Bruganelli si sente particolarmente a proprio agio nel ruolo dell'opinionista. L'anno scorso ha debuttato in tv nello studio del Grande Fratello Vip 6 e quest'anno vi ha fatto ritorno, con una nuova compagna d'avventura: Orietta Berti ha preso il posto di Adriana Volpe. Confermato, invece, alla conduzione Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip

La moglie di Paolo Bonolis è una donna dallo stile sofisticato, ama le griffe e gli accessori di lusso. L'anno scorso aveva scelto di affidare tutti i suoi look, puntata dopo puntata, a stilisti emergenti. Ha così sfoggiato outfit con dettagli scintillanti e accessori preziosi: scarpe e gioielli sono la sua grande passione. Ha confermato il suo stile inconfondibile anche quest'anno. Per il debutto ha puntato sull'intramontabile look total black, un abito midi ricoperto di paillettes abbinato a décolleté dal tacco vertiginoso, con un prezioso collier-serpente.

(per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset)

Il look della seconda puntata

Per la puntata numero 2 Sonia Bruganelli ha scelto il rosso fuoco: abito monospalla Norma Kamali e calzature Casadei, un paio di décolleté nude. Come di tradizione, ha lasciato che fossero i suoi follower a scegliere il colore, con un sondaggio su Instagram: il modello beige ha vinto su quello rosso. Focus nuovamente sul collo, con un gioiello prezioso. Si è affidata, come per la precedente puntata, ad HD Rare and Unique, fondata da Davide Halevim, il quale cura personalmente la selezione all'interno delle sue tre boutique. Si possono trovare creazioni vintage delle principali Maison del lusso, da Bulgari a Cartier, da Rolex a Hermès. "La pasta fa bene alla linea" ha scherzato la Bruganelli su Instagram, in riferimento al piatto di cacio e pepe cucinato da Luca Salatino e arrivato in studio durante la diretta. Il piatto di pasta era ormai freddo e Alfonso Signorini lo ha ironicamente definito "giaccio e pepe".