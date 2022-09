Sonia Bruganelli debutta al Grande Fratello Vip 7: look scintillante tra paillettes e diamanti Per la prima puntata del Grande Fratello Vip, l’opinionista Sonia Bruganelli ha scelto un look scintillante, con scarpe griffate e gioielli preziosi.

A cura di Giusy Dente

È ufficialmente iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Vip, la numero 7. Lunedì 19 settembre Alfonso Signorini ha presentato al pubblico il cast e chi lo accompagnerà in studio in questa nuova avventura. Per lui è la quarta volta al timone del reality: confermata nuovamente Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista (era già presente nel 2021), mentre la new entry è Orietta Berti. La moglie di Paolo Bonolis nella precedente edizione si era distinta per i suoi look glamour all'insegna del lusso. Nella prima puntata di lunedì 19 settembre non si è smentita.

I look di Sonia Bruganelli

Al Grande Fratello Vip 6 Sonia Bruganelli aveva confermato la sua passione per le griffe, con look da decine di migliaia di euro. L'opinionista del reality aveva fatto una scelta di stile precisa: puntare unicamente su stilisti emergenti. Aveva sfoggiato, puntata dopo puntata, look sempre glamour, puntando soprattutto sugli abiti, sia lunghi con maxi spacco che corti impreziositi da dettagli scintillanti. Immancabili, in tutti i suoi outfit, scarpe di lusso e gioielli preziosi: gli accessori sono la sua vera passione.

Il primo look di Sonia Bruganelli

Nella serata del debutto al Grande Fratello Vip 7, Sonia Bruganelli ha scelto l'intramontabile eleganza del look total black. Ha scelto un tubino midi firmato ATU, impreziosito da paillettes. Sul sito ufficiale del brand costa 486 euro. Lo ha abbinato alle sue scarpe preferite. Le ha fatte scegliere ai suoi follower, proponendo come scelta un modello nero e uno beige. Hanno vinto le décolleté nere.

in foto: abito ATU

Si tratta di un paio di Louboutin in vernice nera con suola rossa e tacco a stiletto, il modello Kate: costano 595 euro. La Bruganelli ha completato il look con un vistoso collier. La collana appartiene a una collezione di HD Rarities, che vende rari gioielli e orologi da collezione firmati. Il gioiello della conduttrice sembrerebbe appartenere a un'iconica linea di Bvlgari, la Viper, caratterizzata da lineee sinuose e spire che si avvolgono attorno al polso o attorno al collo.

in foto: scarpe Louboutin

Sul sito della Maison non è presente la collana della conduttrice, su cui spicca proprio una testa di serpente, dunque presumibilmente potrebbe essere un pezzo vintage da collezione, appartenente a diversi anni fa. Le collane Viper al momento costano dai 3900 euro a oltre 50 mila euro, a seconda dei materiali, dei diamanti e delle pietre preziose impiegate nella realizzazione.