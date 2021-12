Sonia Bruganelli al GF Vip 6 con il look gioiello: è natalizia con abito di perline e scarpe glitter Sonia Bruganelli è stata una delle grandi protagoniste della puntata 29 del GF Vip 6, il motivo? Dopo una lite con Alfonso Signorini ha abbandonato lo studio. Trattandosi della diretta natalizia, ha pensato bene di sfoggiare un look scintillante con scarpe glitter e abito con le perline.

Ieri sera, lunedì 20 dicembre, è andata in onda la puntata 29 del Grande Fratello Vip 6 e le sorprese sono state moltissime, dall'ingresso di Nathalie Caldonazzo all'ennesimo incontro tra Alex Belli e Solei Sorge. È stata proprio quest'ultima questione ad aver creato dei momenti di tensione in studio: Alfonso Signorini aveva chiesto a Sonia Bruganelli cosa pensasse di quel confronto ma poco dopo le ha tolto la parola bruscamente. Come ha reagito l'opinionista? Ha abbandonato per oltre un'ora lo studio, ritornando al suo posto solo a fine puntata per i saluti. Al di là dello screzio col conduttore, la moglie di Paolo Bonolis ha sfoggiato un look gioiello dai dettagli scintillanti che si rivelerà perfetto per le feste.

L'abito gioiello di Sonia Bruganelli al GF Vip 6

Nelle settimane scorse Sonia Bruganelli aveva osato con un adorabile look total white ma per la puntata natalizia è tornata al tanto amato nero. Così come fatto da Soleil Sorge, che per la diretta pre-vigilia ha sfoggiato un outfit arricchito da accessori sparkling, anche l'opinionista ha puntato tutto su un abito "gioiello". Niente accessori rossi, dettagli gold o motivo tartan: a quanto pare a Natale 2021 va di moda essere super scintillanti. La moglie di Bonolis ha scelto un capo firmato Joseph Ribkoff, un vestito "a sacco" con la gonna sopra al ginocchio e le maniche corte, decorato con perline, paillettes e cristalli silver su colletto e décolleté.

Le scarpe glitter di Casadei

GF Vip 6: quanto costano le scarpe di Sonia Bruganelli

A completare l'outfit della Bruganelli non potevano mancare le scarpe col tacco a spillo firmate Casadei: questa volta ha puntato tutto sul modello Blade in grigio scuro tempestato di glitter scintillanti (prezzo 575 euro). A differenza delle scorse puntate, ieri sera Sonia ha rinunciato al prezioso girocollo di Cartier, arricchendo il look con dei mini pendenti di cristalli messi in risalto da un raffinato raccolto realizzato con i capelli ondulati. La moglie di Bonolis si chiarirà con Signorini? L'unica cosa certa è che di sicuro dimostrerà ancora una volta di essere una vera e propria icona fashion.