Sonia Bruganelli al GF Vip 7: per la terza puntata indossa la collana a catena da quasi 2mila euro Sonia Bruganelli è ancora una volta tra le grandi protagoniste del GF Vip e in ogni puntata riesce a dare il meglio di lei in fatto di stile. Per la diretta di ieri sera, lunedì 26 settembre, ha puntato sul nero ma non ha rinunciato a un tocco di lusso con una collana a catena griffata.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip e ancora una volta ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Sonia Bruganelli, l'opinionista riconfermata da Alfonso Signorini, che quest'anno è stata affiancata da Orietta Berti e Giulia Salemi (esperta social). La moglie di Paolo Bonolis riesce sempre a distinguersi per ironia e sincerità ma, al di là dei suoi commenti sui concorrenti rinchiusi nella casa di Cinecittà, riesce sempre ad attirare tutti i riflettori su di sé con i look che sfoggia. Per la terza puntata, ad esempio, ha optato per il total black ma non ha rinunciato a un tocco griffato.

Sonia Bruganelli in total black al GF Vip

Se la scorsa settimana aveva puntato tutto sul rosso fuoco, per la terza puntata Sonia ha preferito trasformarsi in una dark lady. L'opinionista del GF Vip ha scelto un abito nero a tubino, un modello con la gonna lunga fin sotto al ginocchio e il bustier monospalla, da un lato ha la spallina sottile, dall'altro una sinuosa manica a pipistrello leggermente plissettata. Niente lustrini o paillettes, questa volta ha preferito uno stile minimal. Per quanto riguarda i capelli, è rimasta fedele alla piega liscia e leggermente ondulata che è riuscita a mettere in risalto i suoi profondi e penetranti occhi azzurri.

Sonia Bruganelli in total black

Quanto costa la collana d'oro di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli non ha mai nascosto la sua passione per il lusso e lo ha dimostrato anche durante la terza puntata del Grande Fratello Vip. La moglie di Bonolis ha infatti completato il look total black con degli accessori griffati, dalle scarpe ai gioielli. Ai piedi ha sfoggiato un paio di décolleté Casadei (a casa ne ha una collezione che riempie un intero armadio), per la precisione un modello col tacco a spillo tempestato di cristalli argentati, mentre al collo ha indossato una collana a catena firmata Louis Vuitton. Per la precisione si tratta Edge GM 00S: è in oro giallo e ha dei diamanti incastonati e sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 1.600 euro. Quale sarà il nuovo accessorio griffato su cui Sonia punterà nella prossima puntata?