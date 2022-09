Sonia Bruganelli al GF Vip 7: quarta puntata in total black con scarpe griffate da quasi 700 euro Sonia Bruganelli ancora in total black, nella quarta puntata del Grande Fratello, con prezioso collier-serpente e immancabili scarpe di lusso.

A cura di Giusy Dente

A dieci giorni dall'inizio del Grande Fratello Vip, cominciano a delinearsi le prime dinamiche interne tra concorrenti: litigi, antipatie, interessi, confidenze. I nominati della quarta puntata, andata in onda giovedì 29 settembre, sono Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci. Per sostenere quest'ultimo, è stata ospite speciale della diretta Adriana Volpe, amica di vecchia data dell'inquilino della Casa: gli ha fatto una sorpresa. L'anno scorso la Volpe è stata tra gli opinionisti della sesta edizione, ma stavolta è stata "sostituita" in studio da Orietta Berti. Confermata invece nel ruolo di opinionista la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. "Mi è mancata un po' Adriana. Con Orietta mi trovo benissimo ma con lei c’era quella sana competizione", ha commentato nel rivedere la ex collega.

I look di Sonia Bruganelli al Grande Fratello

Come l'anno scorso, Sonia Bruganelli ha confermato anche in questa seconda avventura di opinionista del Grande Fratello Vip la predilezione per look preziosi ed eleganti. Abiti midi, tubini, gonne a matita, colori scuri e contrasti cromatici sono i must dei suoi look, con una particolare preferenza per il colore nero. Lo ha sfoggiato in tante occasioni, così come ha sempre inserito dettagli di lusso nei suoi outfit: mai senza scarpe col tacco vertiginoso e gioielli scintillanti. Proprio in total black è stato il debutto nel reality, a cui ha fatto seguito un look rosso fuoco, per poi tornare all'intramontabile eleganza senza tempo del nero con collana griffata da quasi 2000 euro.

Sonia Bruganelli: l'outfit della quarta puntata

Rosso o nero? Come sempre, i follower Sonia Bruganelli sono stati coinvolti nella scelta di una parte dell'outfit della serata, col consueto sondaggio che riguarda le scarpe. I fan dell'opinionista sanno che ama le décolleté col tacco a spillo e prima della puntata, c'è sempre un momento in cui viene chiesto loro cosa pensano che indosserà o cosa vorrebbero che indossasse la loro beniamina. Stavolta è toccato al nero: la moglie di Paolo Bonolis ha puntato su un look total black.

in foto: scarpe Louboutin

Sonia Bruganelli ha indossato un abito di Emporio Armani, svasato e con scollo a barca. Lo ha abbinato appunto a décolleté Louboutin, con cinturino e iconica suola rossa. Sono le Jenlove: è una rielaborazione contemporanea delle classiche décolleté d'Orsay, con tacco alto a spillo e cinturino dal design unico, con dettaglio incrociato. Costano sul sito del brand 695 euro. Immancabile il collier, il dettaglio prezioso che sta accompagnando tutti i look dell'opinionista puntata dopo puntata. Anche stavolta si tratta di una collana-serpente rigida fornito da HD Unique, gioiellerie specializzata in pezzi rari e vintage, tutti rigorosamente di lusso.