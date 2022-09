“Adriana Volpe torna al Grande Fratello Vip”: ecco cosa farà l’ex opinionista del reality

Giovedì 29 settembre, andrà in onda su Canale5, la quarta puntata del Grande Fratello Vip. TvBlog rivela una succosa anteprima a riguardo. Secondo quanto sostiene, infatti, gli spettatori assisteranno al ritorno di Adriana Volpe. Nella scorsa edizione, era opinionista del reality insieme a Sonia Bruganelli. Ecco cosa farà.

TvBlog, che dà la notizia per certa, annuncia che Adriana Volpe avrà un duplice compito al Grande Fratello Vip. Non solo incrocerà la sua amica-nemica Sonia Bruganelli, ma sarà anche la protagonista di una sorpresa a Giovanni Ciacci, dunque entrerà nella casa. Ecco quanto riporta TvBlog:

In un'intervista rilasciata a Fanpage.it lo scorso agosto, nella quale rivelò tutti i dettagli del suo addio al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe parlò proprio della possibilità di entrare nella casa per fare una sorpresa a Giovanni Ciacci:

Giovanni Ciacci è un amico oltre che un collega. Voglio assistere al suo percorso nella casa. La nostra è un’amicizia fatta di confronto, di dialogo. Conosco la sua forza e le sue fragilità. Si è sempre raccontato senza filtri con me. Lo seguirò per capire se viene fuori il Giovanni che conosco o se viene ingabbiato in qualcosa che non lo rappresenta. Fargli una sorpresa? Non lo so, però mi metto a disposizione se ne avrà bisogno. So di poterlo guardare negli occhi e di riuscire a creare un ponte comunicativo con lui.