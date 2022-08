Adriana Volpe: “Ora parlo io, tutta la verità sul GF Vip, Sonia Bruganelli e la proposta di Signorini” Adriana Volpe svela su Fanpage.it tutti i retroscena della sua esclusione dal Grande Fratello Vip: il momento in cui ha appreso di non essere stata riconfermata, “l’inaccettabile” proposta di Alfonso Signorini, la sua opinione su Sonia Bruganelli e Orietta Berti, l’entusiasmo per i nuovi progetti. Così mette fine al circo delle indiscrezioni.

A cura di Daniela Seclì

Sonia Bruganelli, Adriana Volpe e Alfonso Signorini

Adriana Volpe svela i retroscena della sua esclusione dal Grande Fratello Vip. Dopo avere assistito al rincorrersi di indiscrezioni sul suo conto, ha deciso di fare chiarezza in un'intervista rilasciata a Fanpage.it: "Ora dico la mia". La conduttrice ha raccontato come ha appreso di non essere stata riconfermata nel ruolo di opinionista e ha detto la sua su Sonia Bruganelli. Inoltre, ha spiegato perché ha reputato inaccettabile la proposta di Alfonso Signorini di rientrare nella casa come concorrente e su Orietta Berti, che prenderà il suo posto, ha dichiarato: "Sono convinta che Orietta, un personaggio che io adoro, possa essere una voce accogliente e confortante per i concorrenti. Per fortuna che ci sarà lei". Quanto al suo futuro professionale, ha le idee chiare:

Oggi mi sento una professionista più matura e consapevole. Ho ben chiari i miei obiettivi. Sono determinata nel realizzare solo ciò che mi piace e mi rappresenta. Ho messo in conto di poter essere assente dal video per questa stagione, dopo più di vent’anni di presenza continuativa. So che per me sarà un tempo prezioso.

Quando hai appreso di non essere stata riconfermata come opinionista del Grande Fratello Vip?

L’ho appreso a maggio. All’inizio non eravamo state riconfermate entrambe, né io e né Sonia Bruganelli. Poi, i primi di giugno, mi ha stupito moltissimo la richiesta di entrare nuovamente nella casa come concorrente. Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva: "Io ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa".

Come hai reagito davanti alla proposta di Signorini?

La sua richiesta mi ha spiazzato anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui, mai mi sarei aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me. Sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo. Per me la serenità di Giselle ha priorità su tutto. Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente.

Così, gli hai detto di no.

Per carità, è legittimo per le dinamiche del programma voler avere la Volpe nella tana e la gatta come opinionista (ride, ndr). Sarebbe stata pura dinamite. Ma professionalmente e umanamente per me è inaccettabile. Ad oggi non ci sono le condizioni familiari e personali per entrare di nuovo nella casa del Grande Fratello. In questo momento io sono sola, mia figlia può contare solo su di me. È una situazione molto delicata e difficile, per questo ho rifiutato.

Ritroviamo tra le opinioniste Sonia Bruganelli che, in diverse interviste, era sembrata ferma nella convinzione di non voler ripetere l'esperienza.

Su Sonia rimango basita, posso solo dire che è un mostro di coerenza (ride, ndr). All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l'edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì, che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro.

Adriana Volpe, Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli

Sembra che Signorini abbia insistito molto per averla al suo fianco e sia riuscito a convincerla.

Siamo sicuri? C’è anche chi dice che abbia fatto carte false per essere l’unica opinionista. Sulla sua incoerenza stendo un velo. Quanto a me, credo che la carriera di una artista sia un po’ come una scrittura musicale. È fatta di note e di silenzi. Di pause che hanno lo stesso peso delle note. Credo che questo sia per me un momento delicato, importante, ma che costruisce una carriera. Ho sempre fatto una televisione che mi rappresenta, non sono un personaggio che riesce a piegarsi a determinate dinamiche che non condivido. Voglio essere garbata, rispettosa del pubblico e fare qualcosa in cui mi riconosco.

In un’intervista, hai parlato di coloro che vanno avanti grazie ai “santi protettori”. In passato, in diretta, dicesti che Sonia Bruganelli può dire tutto ciò che vuole perché è la moglie di Paolo Bonolis. Le due cose sono collegate?

In realtà, durante l'intervista mi hanno ricordato che Sonia disse di me: "Io torno al mio lavoro, lei non so se ce l’abbia'". Ho risposto in maniera diretta e anche umile, dicendo che nel lavoro c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia, chi perché ha santi protettori alle spalle. E ho anche concluso dicendo: "Probabilmente a me mancano tutte e tre queste qualità" (ride, ndr). Parlavo di me, rispondendo alla battuta di Sonia. Credo di essere stata anche diplomatica, poi Sonia si qualifica da sola per quello che è, basta seguirla e uno si fa un’opinione.

Lei, però, l’ha presa sul personale e ha replicato dicendo che Guardì è ancora vivo, come a suggerire che anche tu abbia i tuoi santi protettori.

Non lavoro con lui da cinque anni, però può rispondere quello che vuole. Non ho capito cosa intendesse, ma va bene così. Non ribatto, volo alto. Non mi piace neanche questa forzata contrapposizione che ogni volta si deve fare. Anche nella scorsa edizione eravamo quasi strategicamente messe l’una contro l’altra. Quando poi chi mi conosce sa che ci provo in tutti i modi a trovare un’empatia, a creare un’amicizia nell’ambiente di lavoro.

Vi siete sentite dopo la notizia che Sonia sarebbe tornata al GF Vip?

In realtà, sentite no. Ho tentato più volte di fare un pranzo con lei. Non so quante volte l’ho invitata, ma lei è troppo occupata, troppo presa. Io sono sempre stata conciliante. In tutte le interviste, ho sempre detto quanto la stimassi professionalmente, ho sempre riconosciuto che lei è una grande imprenditrice e sa valorizzare il lavoro del marito.

Tra le più recenti indiscrezioni sul tuo conto, c'è quella di Pipol Tv, realtà creata da Gabriele Parpiglia, che sostiene che il motivo della tua mancata riconferma possa essere il fatto che tu cambiassi opinione da un blocco pubblicitario all’altro, perché condizionata da ciò che leggevi sui social.

Ma che puntate ha visto? Se c’è una persona che è stata coerente dalla prima all'ultima puntata sono io. Ho portato avanti determinati pensieri, ho lanciato ogni settimana delle frecciatine. Quando ho visto Parpiglia in studio, era sempre accanto a Sonia o nelle dirette dal camper di Sonia. Per cui non so, probabilmente avrà seguito un’altra ma non me. In quale puntata avrei aggiustato il tiro? Ripeto, sono sempre stata coerente. Io porto avanti il mio pensiero, poi se coincide con quello del pubblico, mi fa solo piacere.

Adriana Volpe

Cosa ti rimarrà del Grande Fratello Vip?

Amo il GF, sono un’appassionata. Mi ha dato tantissimo anche quando ho avuto il privilegio di fare l’opinionista: mi sono impegnata, seguivo il programma, avevo la televisione sempre accesa, le dinamiche dei concorrenti erano la colonna sonora di quei mesi. Li ho seguiti mattina, sera e notte. A volte ho fatto anche la detective. Ad esempio, ho indagato per verificare se Alex Belli e Delia Duran fossero davvero sposati, mi sono appassionata. Forse non dovevo.

Quest'anno lo seguirai?

Lo guarderò per tanti motivi, innanzitutto perché a me piace e faccio un grosso in bocca al lupo ad Alfonso. Magari lo commenterò anche su Twitter. E poi nel cast c’è Giovanni Ciacci, che è un amico oltre che un collega. Voglio assistere al suo percorso nella casa. La nostra è un’amicizia fatta di confronto, di dialogo. Conosco la sua forza e le sue fragilità. Si è sempre raccontato senza filtri con me. Lo seguirò per capire se viene fuori il Giovanni che conosco o se viene ingabbiato in qualcosa che non lo rappresenta.

Magari potresti tornare in studio per fargli una sorpresa.

Non lo so, però mi metto a disposizione se ne avrà bisogno. So di poterlo guardare negli occhi e di riuscire a creare un ponte comunicativo con lui. Abbiamo passato questa settimana di agosto insieme in Sicilia. Ho cercato in tutti i modi di rasserenarlo, gli ho detto: “Dimostrati per quello che sei e il pubblico ti amerà”.

Con Alfonso Signorini sei rimasta in buoni rapporti?

Sì, posto che la mia risposta è stata no, poi non ci siamo più sentiti. Lui non ha insistito ovviamente, perché quando gli ho messo davanti la realtà, ha capito.

Cosa ti aspetta nei prossimi mesi?

Mi dedicherò con tanta passione allo sviluppo di un nuovo format, al quale sto già lavorando da tempo con la mia squadra di autori. Poi, ti anticipo, ho anche un progetto imprenditoriale. Per la prima volta voglio gettare le basi per un lavoro che possa essere un supporto quando sarò un po’ più vecchiarella (ride, ndr). Di Carrà e Barbara D’urso ce ne sono poche, è difficile resistere nel tempo. È anche importante diversificare un po’. Secondo me crescere significa misurarsi con nuove sfide e soprattutto non accettare compromessi.