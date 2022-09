Signorini punzecchia Sonia Bruganelli: “Ha accettato subito il Gf Vip, non mi ha mai detto no” Alfonso Signorini punzecchia Sonia Bruganelli a poche settimane dall’inizio del Grande Fratello Vip: “Ha accettato subito. Non mi ha detto di non volerlo fare”.

A cura di Stefania Rocco

Il ritorno di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista è stato contraddistinto da una serie di apparenti tira e molla. Già prima dell’estate, l’imprenditrice moglie di Paolo Bonolis aveva dichiarato che non avrebbe ripetuto l’esperienza dia opinionista nel reality. “Non sarei credibile”, aveva spiegato all’epoca, apparentemente convinta che non avrebbe mai più occupato la poltrona che lo scorso anno condivideva Coin Adriana Volpe. Poi, con un colpo di coda, le cose sono cambiate. Sonia è tornata sui suoi passi e ha annunciato di avere accettato di tornare a fare l’opinionista. È stato necessario l’intervento miracoloso del conduttore Alfonso Signorini?

La versione di Alfonso Signorini

Pare di no, ed è lo stesso Signorini a raccontarlo a Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore ha spiegato di non avere dovuto faticare a convincere Sonia a tornare. “Quando glielo ho chiesto non ha avuto tentennamenti. Mi aspettavo che accettasse, non mi ha mai detto di non volerlo fare”, ha spiegato Alfonso, sgombrando il campo da eventuali dubbi residui.

Perché Sonia Bruganelli non voleva ripetere il GF Vip

Eppure, Sonia Bruganelli sembrava convinta di non volere ripetere l’esperienza. Lo aveva dichiarato lei stessa lo scorso maggio quando aveva fatto sapere che non sarebbe tornata in trasmissione. “Al Gf Vip mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista. In tv voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al reality per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mia mulino di produttrice tv”, aveva spiegato. Un punto di vista che si è capovolto nel giro di qualche mese e, secondo quanto dichiarato da Alfonso, senza che ci sia stato nemmeno bisogno di insistere.