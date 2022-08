Sonia Bruganelli replica ad Adriana Volpe: “Chi incolpa gli altri ha una strada lunga da fare” Adriana Volpe in un’intervista a Fanpage.it ha parlato della sua esclusione come opinionista del prossimo GF VIP che ha riconfermato invece Sonia Bruganelli: “Su lei rimango basita, stendo un velo sulla sua incoerenza”. La moglie di Paolo Bonolis ha replicato con una citazione.

A cura di Gaia Martino

Adriana Volpe in un'intervista rilasciata a Fanpage.it ha parlato della sua esclusione dal Grande Fratello VIP che ha scelto invece, per il secondo anno di seguito, ancora Sonia Bruganelli come opinionista. "Alfonso Signorini voleva me come concorrente" ha spiegato, descrivendo la proposta ricevuta come "inaccettabile". Quanto alla riconferma della moglie di Paolo Bonolis ha commentato definendo la sua ex collega "incoerente": nelle ultime ore è arrivata la replica dalla diretta interessata.

Cosa ha detto Adriana Volpe a Fanpage

Nel corso dell'intervista a Fanpage.it Adriana Volpe ha puntato il dito contro la sua ex collega Sonia Bruganelli definendola "un mostro di incoerenza".

Su Sonia rimango basita, posso solo dire che è un mostro di coerenza (ride, ndr). All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l'edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì, che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro.

Riguardo la riflessione secondo la quale Signorini abbia insistito per avere la Bruganelli al suo fianco alla prossima edizione del GF Vip, ha continuato: "Siamo sicuri? C’è anche chi dice che abbia fatto carte false per essere l’unica opinionista. Sulla sua incoerenza stendo un velo". Nelle ultime ore è arrivata la replica di colei che vestirà ancora i panni di opinionista del reality affiancata da Orietta Berti.

La replica di Sonia Bruganelli

La Bruganelli ha risposto alle dichiarazioni della sua ex collega condividendo un post sul suo profilo Instagram. Nella didascalia si legge "Dedicato" e seppur non faccia nomi, il riferimento sembrerebbe essere scontato. Nell'immagine condivisa si legge un proverbio cinese:

Chi incolpa sempre gli altri ha una lunga strada da fare, chi incolpa sempre se stesso è a metà strada, chi non incolpa nessuno è già arrivato.

"Sono tutti invidiosi"

La moglie di Paolo Bonolis ha poi condiviso un Instagram story di una pagina fan che mostra l'intervista di Adriana Volpe accompagnata dalla canzone di Capo Plaza "Envidioso". Il brano che si sente come sottofondo recita le parole "Invidiosi, sono tutti invidiosi". Al tag Sonia Bruganelli ha poi aggiunto alcune emoticon che ridono.