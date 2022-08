Sonia Bruganelli e il botta e risposta con Adriana Volpe: “Io ho santi protettori? Guardì è vivo” Arriva la replica di Sonia Bruganelli ad Adriana Volpe che in queste ore ha dichiarato: “C’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori”.

A cura di Daniela Seclì

In queste ore, Adriana Volpe ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo, nel quale ha parlato brevemente del fatto che non farà parte della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Come ormai è risaputo, a vestire i panni delle opinioniste saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Le dichiarazioni di Adriana Volpe

Adriana Volpe ha commentato il fatto che – a sorpresa – Sonia Bruganelli tornerà nel ruolo di opinionista del GF Vip. La conduttrice ha dichiarato: "La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre…Però, vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più”.

La replica di Sonia Bruganelli

La replica di Sonia Bruganelli non è tardata ad arrivare. L'imprenditrice ha pubblicato tra le sue Instagram Stories uno degli articoli che riprendevano le dichiarazioni rilasciate da Adriana Volpe al settimanale Nuovo. In particolare ha commentato la frecciatina sui "potenti santi protettori", che permettono di andare avanti nella vita, Bruganelli ha replicato: "Mi risulta che Guardì sia ancora in vita". Michele Guardì conta tra i programmi da lui curati anche Scommettiamo che…?; I Fatti Vostri e Mezzogiorno in Famiglia che hanno visto nel cast anche Adriana Volpe. Tornando a Sonia Bruganelli, in una recente intervista si è detta entusiasta di condividere la poltroncina del GF Vip con Orietta Berti: