Sonia Bruganelli e la polemica social per le sue carte di credito: “Ho sei conti, non ricordo i pin” La produttrice, opinionista GfVip nonché moglie di Paolo Bonolis, si è scagliata contro il sistema clienti della sua carta di credito rimasta bloccata tre giorni dopo un tentativo di acquisto.

S0nia Bruganelli continua a occupare stabilmente la cronaca gossip alla voce ‘polemichetta'. Il motivo? Sempre lo stesso: la gente non le perdona il fatto di ostentare la sua vita agiata. La produttrice, opinionista GfVip nonché moglie di Paolo Bonolis, si è scagliata contro il sistema clienti della sua carta di credito rimasta bloccata tre giorni dopo un tentativo di acquisto: "Ho sei conti correnti, mica posso ricordarmi tutti i numeri?". L'opinionista aveva acquistato tre abiti su una piattaforma online, ma al momento dell'acquisto la sua carta è risultata bloccata.

Le parole di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha raccontato la sua "disavventura" su Twitter: "Compro su farfetch (piattaforma online di vendita di abiti, ndr) tre abiti, vado al pagamento e mi dicono che la carta è bloccata per motivi di sicurezza. Chiamo il numero che mi scrivono, parlo con una signora che mi chiede generalità e numero di carta per dirmi che è bloccata per tutelare compere online, dico ok. Ora che sapete che sono io può sbloccarla? Mi risponde che mi passa al numero per lo sblocco. Dico ok. Mi risponde un altro al quale racconto la stessa cosa, mi chiede quando ho usato l’ultima volta la carta, gli dico che non ricordo e lui fa voce stranita, poi mi chiede data di nascita mia e io gliela do, poi mi chiede tutto il numero di carta e io ok, poi mi chiede data di scadenza e ultime tre cifre della carta e gli dico tutto alla fine mi chiede il numero di conto corrente a quel punto sclero. Gli dico che su due piedi non lo ricordo. Lui mi chiede ‘come mai?' e sono costretta a vincere la mia proverbiale modestia e a dichiarare di averne sei per cui non mi ricordo i numeri di tutti conti correnti e lui imperterrito mi dice che se non gli dico il numero di conto non può sbloccare la carta. Io boh".

La vicenda ha un lieto fine: "A dimostrazione che avevo ragione io, oggi abbiamo rifatto la procedura per lo sblocco della carta e nessuno ha chiesto il numero di conto corrente. Carta sbloccata e io ho i miei vestiti".

La polemica con Adriana Volpe

Sonia Bruganelli farà ritorno al Grande Fratello Vip come opinionista (si parte il 19 settembre) ma non ci sarà Adriana Volpe, la sua ‘nemica', che a Fanpage.it l'ha attaccata così:

Su Sonia rimango basita, posso solo dire che è un mostro di coerenza (ride, ndr). All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l'edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì, che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro.

Adriana Volpe era stata contattata per far parte del cast all'interno della casa, ma ha rifiutato l'offerta. Sonia Bruganelli, invece, sarà ancora nel progetto.