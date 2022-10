Adriana Volpe attacca il GF Vip per caso Bellavia, Bruganelli: “Fa ridere, non le importa niente” Adriana Volpe ha attaccato il Grande Fratello Vip 2022 per la pessima gestione del caso Marco Bellavia, bullizzato dagli altri concorrenti. Tuona Sonia Bruganelli: “Dovresti imparare a lasciare andare le cose che finiscono cara Adriana e non strumentalizzare fatti e persone di cui non ti importa niente. Guarda prima te stessa”.

Adriana Volpe ha attaccato il Grande Fratello Vip 2022 per la pessima gestione del caso Marco Bellavia, bullizzato dagli altri concorrenti. Uscito dalla Casa del GF, ha scatenato forti reazioni sui social. Il pubblico che segue il reality si è stretto in un abbraccio di solidarietà e insieme a lui anche la ex opinionista del reality, che settimana scorsa è stata ospite come amica di Giovanni Ciacci. A lei la Bruganelli ha voluto parlare a distanza e, come al solito, non si è risparmiata:

Beh da una che parla di spaghetti “PER LA PUTTANESCA “ riferendosi a me , fa molto ridere questo video. Dovresti imparare a lasciare andare le cose che finiscono cara Adriana e non strumentalizzare fatti e persone di cui non ti importa niente. Guarda prima te stessa.

Adriana Volpe da poche ore si era così espressa in un video in difesa di Marco Bellavia, dopo averlo visto nel mirino degli altri vipponi. "Ma cosa sta succedendo nella casa? Io non riconosco più nessuno. Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria. Questa doveva essere l'edizione dell'inclusione e invece ho visto un branco che si è scagliato contro Marco Bellavia. Sappiate che siamo tutti indignati", ha dichiarato, "In questa casa, tranne due o tre che hanno dato frasi di conforto a Marco, tutti siete stati complici e fautori di questo allontanamento. La cosa più vergognosa e che quando lo avete salutato, gli avete detto: "Ci mancherai tanto". Tutti abbiamo capito quanto falsi siete. A voi non mancherà, ma al pubblico sì. Marco Bellavia è l'unico vincitore di questa edizione".

Stasera capiremo quali provvedimenti saranno presi nei confronti dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2022, per i quali a gran voce è stata chiesta l'espulsione di massa, anche se, a conti fatti, difficilmente attuabile.