La “sfilata” di Sonia Bruganelli al GF Vip 7 con il tubino griffato: il look vale oltre 3mila euro

Giovedì 6 ottobre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. La puntata era attesissima per gli ultimi sviluppi della vicenda che ha coinvolto Marco Bellavia: l'attore e conduttore ha inviato una lettera agli altri concorrenti, mentre Sara Manfuso si è allontanata dallo studio dopo una lite con il conduttore. Come sempre, non è mancato il contrappunto critico dell'opinionista Sonia Bruganelli, che ha anche regalato una piccola "sfilata" in studio.

Sonia Bruganelli rilancia il tubino nero

Sonia Bruganelli nel corso di queste prime puntate ha sempre mostrato un rapporto conflittuale con Sara Manfuso: ancora prima che decidesse ufficialmente di lasciare la casa del Grande Fratello, l'opinionista ha commentato l'abbandono con un tweet polemico. Da una parte, il pubblico apprezza di lei la sincerità abrasiva e l'ironia senza giri di parole, dall'altra i suoi look sempre curatissimi e griffati.

Sonia Bruganelli in Gucci

Per la nuova puntata Sonia Bruganelli ha scelto un tubino nero di Gucci a maniche corte, con scollatura a barca e linea aderente. Il modello si trova in vendita sulle piattaforme di shopping online al prezzo di 2.600 euro. Un abito dalla linea semplice, impreziosito da alcune applicazioni lungo i fianchi e dalla scelta delle scarpe con il tacco "di brillanti": si tratta di un modello scintillante di Casadei. Le pump argentate costano 750 euro: in totale, escludendo i gioielli, il look vale circa 3350 euro.

Tubino Gucci (foto via Stileo.com)

Sonia Bruganelli nel backstage con anfibi di lusso

Il look è stato completato da gioielli d'oro di Cartier, uno dei brand che ama di più. È nota la passione di Bruganelli per il lusso e per gli accessori griffati: nel backstage, mentre si preparava per la messa in onda, ha sfoggiato un look casual con una t-shirt verde militare, completato da anfibi firmati Dior. Mentre il dibattito sulle nomination impazza, Sonia Bruganelli si gode il successo e l'affetto del pubblico.