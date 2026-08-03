Ronaldo e Georgina vicini al sì, il matrimonio catalizza l’attenzione tra foto fatte con l’IA e date false

Siamo ossessionati dal matrimonio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: sui social circolano post e notizie al riguardo, la maggior parte infondati.

Se ne parla da mesi, da quando Georgina Rodriguez ha mostrato al mondo il "discreto" anello con diamante donatole dal compagno Cristiano Ronaldo come pegno d'amore eterno, per farle la fatidica proposta di matrimonio. Nessuna data specifica è mai stata rivelata dalla coppia, ma sin dall'inizio si è genericamente parlato della fine dell'estate 2026: era necessario attendere la fine dei Mondiali 2026, che avrebbero tenuto impegnato in campo il calciatore. Ebbene, i Mondiali si sono conclusi (non troppo bene per il Portogallo di CR7) e dunque le nozze sono diventate un grande argomento di discussione.

Si tratta pur sempre delle nozze forse più attese dell'anno, delle più chiacchierate. E non potrebbe essere altrimenti, visti i due personaggi, il loro stile di vita, il loro patrimonio stellare, il loro giro di amicizie e conoscenze. Tutti si aspettano qualcosa di faraonico, grandioso, lussuoso, sfarzoso e chi più ne ha più ne metta, per descrivere la portata gigantesca dell'evento. La curiosità è tanta, i fan sono in fibrillazione e i social si sono affollati di foto generate con l'Intelligenza Artificiale, in cui si immagina come potrebbe essere l'abito della sposa, come potrebbe essere la location. In alcuni casi, sono foto di congratulazioni e felicitazioni: sembra proprio che siano state scattate sul posto, alle nozze vere.

Ma è tutto fake, ovviamente. Dulcis in fundo, circola in rete una possibile lista di invitati, chiaramente tutti nomi prestigiosi e molto noti, esponenti del mondo dello sport e non solo. Sono nomi non verificati, è una lista stilata forse sulla base delle conoscenze della coppia: figurano persino Rihanna e Jennifer Lopez! Le nozze non sono state ancora celebrate ed è un continuo susseguirsi di notizie sulla possibile data. Inizialmente i media avevano dato per certo sabato 1 agosto, adesso invece The Sun riporta come data plausibile sabato 8 agosto.

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Il matrimonio da favola dovrebbe svolgersi a Madeira, l'isola dove il calciatore è cresciuto. E in effetti un indizio c'è, secondo quanto riportato dai media locali: la cattedrale di Funchal, capoluogo dell'isola, sarebbe stata prenotata per un importante matrimonio, appunto sabato prossimo. Si dice anche che la coppia avrebbe prenotato il vicino hotel a cinque stelle Savoy Palace per il ricevimento. Una fonte ha dichiarato: "Agli ospiti dell'hotel è stato comunicato che due piani saranno inutilizzabili venerdì e sabato, così come diverse aree bar". Ma sarà vero stavolta?

Le finanze della coppia consentiranno loro di festeggiare in grande stile, spendendo cifre con molti zeri. Affittare un intero hotel non dovrebbe essere cetto un problema, per loro, appare assolutamente plausibile. Tutto questo mentre le coppie vere, quelle "normali", spesso devono rinunciare a sposarsi dati i costi elevatissimi che comporta un matrimonio. "Gli aumenti maggiori si sono registrati dopo il periodo del Covid – ha spiegato a Fanpage.it la wedding planner Erika Morgera – Il prezzo medio solo per affittare una location in centro a Roma si aggira intorno ai 20mila euro che si alza per le location più esclusive sui 60-70 mila euro". Ma l'investimento del calciatore sarà di certo parecchio superiore.