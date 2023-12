Regali di Natale economici: come spendere meno di 20 euro con le idee low cost Come riuscire a fare i regali di Natale a tutti i propri cari senza spendere una fortuna? Basta scegliere le idee low cost. Ecco una breve guida con i regali adatti a tutti che costano meno di 20 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Natale è quel momento dell'anno in cui ci si arrovella il cervello per scegliere i regali originali per stupire i propri carii regali originali per stupire i propri cari. E' anche quel momento dell'anno in cui, tra cadeau, party natalizi e l'organizzazione delle cene di famiglia, si spende di più.

Spesso i regali da fare a parenti, amici e colleghi sono tantissimi, per questo è necessario risparmiare scegliendo idee economiche che non ci mandino in banca rotta. Ecco dunque una breve guida con tanti consigli per non spendere molto a Natale e le idee regalo adatte a tutti che costano meno di 20 euro.

I regali per la casa e la cucina

Per non spendere tanto a Natale è possibile puntare su accessori per la cucina, piccoli complementi d'arredo a oggetti per la tavola che solitamente hanno tutti un costo contenuto che varia dai 10 ai 20 euro.

Tiger

Via dunque con grembiuli in tartan, tovagliette a tema natalizio per la tavola, vasi, candele e profumatori d'ambiente. Tutti sono perfetti per gli amanti della cucina e dell'arredamento casa

Coin Casa

Le idee regalo beauty a meno di 20 euro

Sephora

Se non si vuole spendere tanto i prodotti beauty e i kit di belllezza per lui e per lei sono l'ideale. Nel periodo natalizio sono infatti disponibili centinaia di beauty kit con prodotti da bagno, creme viso e corpo per la skincare, prodotti per capelli o palette trucco e altri prodotti per il make up come rossetti e matite occhi. Tutti hanno solitamente prezzi accessibili si va dai 5 euro fino ai 19.

Veralab

Intimo e slip low cost da regalare a Natale 2023

Infine l‘intimo natalizio è sempre l'idea giusta se si vuole spendere poco per i regali da fare a Natale. Un paio di boxer per lui, decorati da divertenti fantasie natalizie, o un paio di calzini dalla stampa originale o ancora un completino lingerie per lei, sono perfetti per fare una bella figura a Natale senza per questo dover spendere una fortuna.

Lovable