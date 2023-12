Regali di Natale originali: 61 idee da mettere sotto l’albero per stupire i propri cari Dai calzini divertenti alle idee per gli amanti degli animali, dalle cravatte a tema natalizio fino ai gadget e agli accessori per la casa, ecco 61 idee regalo originali per Natale 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ogni anno a Natale si presenta l'annosa questione di cosa regalare ai propri cari. C'è poi il problema di pensare a un regalo non banale e scontato, a qualcosa che possa stupire i propri genitori, il fidanzato, la fidanzata, le amiche o gli amici. Come rendere originale il Natale evitando di regalare i soliti oggetti banali e già visti? Ecco una breve guida con più di 60 idee regalo originali e inconsuete da mettere sotto l'albero.

Accessori invernali come cappelli e guanti sono sempre un'idea azzeccata per un regalo di Natale, le pantofole sono un evergreen, come anche un maglione natalizio o una borsa. Per non essere scontati basta scegliere modelli divertenti, magari con decori originali e inconsueti. Via dunque con maglioni natalizi dalle fantasie particolari, con calzini divertenti con omini di pan di zenzero e guanti con applicazioni cartoon capaci di rendere unico il look.

Guanti Uniqlo by Hanya Hindmarch

Gli amanti del design apprezzeranno senza dubbio lampade per la casa dalle forme inconsuete che possano aggiungere un tocco divertente all'arredo di casa, mentre tovagliette decorate con pandori e panettoni, formine per dolci e altri accessori da cucina ironici sono adatti per gli amanti del cooking.

Tovagliette Coin Casa

I gioielli sono sempre un'idea perfetta da regalare a Natale, per essere originali basta puntare su bijou dalle forme particolari o che abbiano un significato, come le collanine con pendenti a forma di puzzle che simboleggiano un legame indissolubile o quelli che ricalcano l'impronta di un proprio caro o quella dell'amico a quattro zampe.

Ciondolo orma Atelier VM

Se volete puntare sul beauty basta scegliere prodotti inconsueti come uno smalto solido che sembra una palette d'ombretti o il rossetto che cambia colore quando si applica. Ancora è possibile puntare tutto sul packaging regalando box natalizie a forma di omino di pan di zenzero o di albero di Natale.

Lampada On/Off Seletti