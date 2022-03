Paola Turani, prima vacanza col figlio Enea: a Dubai indossano il look denim coordinato Prima vacanza da mamma per Paola Turani, che è volata a Dubai col marito e col piccolo Enea. L’influencer non ha resistito alla tendenza del look matchy matchy.

A cura di Giusy Dente

Paola Turani in vacanza a Dubai, Instagram @paolaturani

A distanza di due anni dall'ultimo viaggio, Paola Turani ha nuovamente preso l'aereo per concedersi qualche giorno di relax al di fuori dell'Italia. Come meta ha scelto gli Emirati Arabi: al momento è a Dubai e alloggia in un resort a 5 stelle, il Raffles The Palm. Con lei ci sono il marito Riccardo Serpellini e il figlio Enea. Per il bambino, nato l'8 ottobre 2021, è la prima volta in aereo, la prima volta che vede il mare, la prima volta che si allontana così tanto da casa.

Paola Turani, la vita da mamma

La gravidanza è arrivata, nella vita di Paola Turani, quasi quando aveva perso le speranze. Lei e il marito, dopo anni a combattere contro l'infertilità di coppia, avevano deciso di intraprendere la strada della PMA (procreazione medico assistita). A quel punto, contro ogni previsione e del tutto inaspettatamente, è arrivata una gravidanza naturale. La modella in seguito al matrimonio aveva visto moltiplicarsi le pressioni sulla maternità, che già da anni incombevano e che le causavano disagio e frustrazione.

Le domande tipo "Quando fate un figlio?" si erano fatte insistenti e sui social si era anche lasciata andare a un lungo sfogo. Tutta questa pressione l'ha fatta molto soffrire. Enea è stato il regalo più bello che la vita potesse farle e si sta godendo ogni singolo momento con lui. Il bambino le ha stravolto la vita, le ha fatto riprogettare la quotidianità, l'ha costretta a ripensare al rapporto col proprio corpo: è una mamma felice, che nel frattempo continua anche a lavorare.

Enea e Paola Turani col look matchy matchy

Anche Paola Turani non ha resistito al richiamo del look matchy matchy mamma-figlio, che spopola sui social non solo tra le celebrities. Lo scatto con l'outfit coordinato è gettonatissimo. A Dubai, l'influencer sta testimoniando giorno dopo giorno la sua vacanza: il primogenito è il protagonista assoluto del social della mamma. In un selfie fatto allo specchio i due hanno un look sportivo denim nei toni dell'azzurro, con dettagli a righe. "Questo bimbo sarà un bel furbetto" ha scritto la modella, commentando la faccetta buffa del bambino.

Paola Turani in vacanza a Dubai, Instagram @paolaturani

Come lei, tante altre neo mamme si sono divertite ad abbinare il loro abbigliamento a quello dei figli. Di recente lo ha fatto Clizia Incorvaia, che ha da poco messo al mondo Gabriele e prima di lei era stata la volta di Rosa Perrotta col piccolo Domenico. È fan del look mini me Chiara Ferragni, che lo fa spesso col figlio Leone. E non si sottraggono alla tendenza neppure i grandi, come dimostrano Filippa Lagerback e la figlia Stella Bossari neo 18enne. L'outfit coordinato piace proprio a tutti!