Meghan Markle dice addio ai tacchi alti e sfoggia un paio di ballerine rasoterra

A cura di Annachiara Gaggino

Meghan Markle

Meghan Markle sceglie la comodità per una cena a Los Angeles. L'ex attrice è stata vista uscire da Asanebo Restaurant a Studio City, indossando un outfit grigio caratterizzato da un paio di ballerine basse. Messe a tacere le voci su un possibile e temporaneo ritorno del principe Harry in Inghilterra per aiutare il padre, che sta combattendo un tumore, nel presenziare agli impegni reali, la duchessa di Sussex prosegue la sua vita statunitense mentre si dedica a nuovi progetti. La coppia ha appena lanciato un sito web "sussex.com", che potrebbe non piacere alla famiglia reale, come potrebbe non piacere la scelta di cambiare i cognomi dei figli Archie e Lillibet da Mountbatten-Windsor a Sussex.

Il look di Meghan Markle per la cena a Los Angeles

La duchessa di Sussex ha scelto di indossare un outfit grigio all'insegna della comodità per la serata a Los Angeles, composto da un paio di pantaloni skinny in jeanas a vita media, di Anine Bing dal valore di 210 euro, abbinati a un maglione da 270 euro del marchio La Ligne. Meghan Markle ha scelto come accessorio una maxi bag di Maison Goyard già sfoggiata in passato e dal costo di circa 2500 euro.

Le ballerine argentate della duchessa di Sussex

Abituati a vederla sempre su tacchi vertiginosi, è starno che Meghan Markle opti per un paio di ballerine per questo outfit. Probabilmente sta cedendo anche lei al trend del momento, che ha incoronato queste scarpe la calzatura must have per la stagione. L'ex attrice ne ha indossate un paio argento metallizzato, super flat, griffate Chanel con un fiocchetto sul davanti.

