La gravidanza colorata di Sophie Codegoni: mostra la pancia con la pelliccia arcobaleno Il must dei look premaman di Sophie Codegoni è la pancia nuda: stavolta l’ha messa in risalto con un look multicolor. Il cappotto costa oltre 2000 euro.

A cura di Giusy Dente

Sophie Codegoni è una mamma decisamente trendy e alla moda. La 22enne si sta godendo col compagno Alessandro Basciano questo momento speciale: la gravidanza. Il must dei suoi look premaman è la pancia nuda.

La storia d'amore di Alessandro e Sophie

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano presto accoglieranno in famiglia il loro primo figlio. Essere genitori è un desiderio che coltivavano già da un po': usciti dalla Casa del Grande Fratello dove erano entrambi concorrenti la loro relazione è proseguita a gonfie vele. Attualmente convivono in una villa di lusso e sono già pronti a convolare a nozze.

La proposta di matrimonio è arrivata in grande stile sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, lo scorso settembre. Poi c'è stato l'annuncio della gravidanza, che ha mandato in tilt i tanti fan della coppia, coloro che li hanno visti innamorarsi nel reality emozionandosi insieme a loro. I due saranno genitori di una bambina che chiameranno Celine: al parto ormai manca poco.

I look premaman di Sophie Codegoni

Sin dall'annuncio della gravidanza Sophie Codegoni non ha rinunciato al suo stile trendy e alla moda, optando spesso per look capaci di esaltare le forme della gravidanza ed evidenziarle. Ama particolarmente la pancia nuda, ben in vista grazie a pantaloni a vita bassa, crop top, giacche aperte.

in foto: cappotto Becagli

L'ultimo outfit condiviso con fan e follower è coloratissimo: un paio di jeans scuri, crop top verde incrociato sul seno, un cappotto arcobaleno. Il cappotto multicolor in mohair effetto pelliccia con ampi rever è di Becagli, lanificio fiore all'occhiello del Made in Italy specializzato in pellicce animal-friendly e cruelty free. Costa 2430 euro.