Sophie Codegoni con la pancia nuda: in gravidanza non rinuncia a crop top e vita bassa Sophie Codegoni in gravidanza non rinuncia ai crop top che tanto ama: mancano pochi mesi al parto e le piace mostrare la pancia che cresce.

A cura di Giusy Dente

Sophie Codegoni aspetta il primo figlio: lei e il compagno Alessandro Basciano non potrebbero essere più felici, perché già da tempo sognavano questo momento. I due sono pronti a convolare a nozze, la proposta di matrimonio in grande stile è già arrivata e chi li segue dai tempi del GF Vip non vede l'ora che arrivi il fatidico giorno. Per il momento la coppia è concentrata sull'arrivo del bebè. L'influencer sui social sta raccontando a fan e follower il procedere della gravidanza, fiera di vedere la pancia che cresce e che esalta coi suoi look.

La gravidanza trendy di Sophie Codegoni

Il desiderio di maternità dell'ex gieffina si è concretizzato molto presto: la 21enne è fidanzata con Alessandro Basciano da circa un anno. Si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello VIP e da allora non si sono più lasciati. Attualmente vivono insieme in una villa di lusso, che durante le festività hanno trasformato in un vero e proprio villaggio natalizio in piena regola. In quella casa accoglieranno anche il figlio che nascerà tra aprile e maggio. In questi mesi l'influencer sta aggiornando fan e follower sul procedere della gravidanza: il suo corpo sta cambiando, ma i suoi look sono rimasti trendy e alla moda.

Sophie Codegoni mostra la pancia

L'influencer ha risposto alla domanda di chi le ha chiesto il peso, spiegando di non sapere il numero di chili in più sulla bilancia: preferisce non pesarsi costantemente e vivere questo momento con serenità. La pancia che cresce è motivo di fierezza, non di ansia e le piace esibirla indossando i completini trendy che tanto ama. I crop top sono tra i capi must del suo guardaroba, anche ora che si avvicina il parto.

Leggi anche Il primo look premaman di Francesca Ferragni: cardigan crop per annunciare la gravidanza

Il nuovo look è composto proprio da un paio di jeans grigi a vita bassa (con intimo in evidenza dal bordo superiore) abbinati a top e maglioncino crop, entrambi neri e in lana. Il tocco di stile, è dato dal basco poggiato sulla testa. Il bebè che nascerà tra pochi mesi troverà ad attenderlo una mamma super trendy.