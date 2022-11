Sophie Codegoni incinta, col crop top mostra per la prima volta il “pancino della felicità” Dopo aver ufficializzato la notizia della gravidanza con un video condiviso sui social, Sophie Codegoni ha mostrato la pancia ai follower per la prima volta.

A cura di Giusy Dente

Sophie Codegoni aspetta un figlio dal fidanzato Alessandro Basciano. I due diventeranno presto genitori e hanno voluto condividere la bella notizia con fan e follower pubblicando sui social un tenero video in cui mostrano una delle prime ecografie. "La tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando, sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare" hanno scritto: non vedono l'ora di stringere tra le braccia quello che per ora hanno soprannominato semplicemente "puntino". Nessuna notizia circa il sesso del nascituro o possibili nomi che hanno in mente per lui, anche se la curiosità dei fan è già alle stelle.

La storia d'amore di Sophie e Alessandro

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip un anno fa: il loro amore è nato davanti alle telecamere e ha appassionato il pubblico sin da subito. Gli spettatori si sono accorti immediatamente del sentimento sincero che stava nascendo tra i due ragazzi, un amore che hanno coltivato anche una volta usciti dalla Casa, facendo progetti di coppia sempre più grandi. Prima la convivenza, poi la proposta di matrimonio in grande stile: l'anello per l'ex gieffina è arrivato in un modo davvero sorprendente. Basciano si è inginocchiato sul red carpet del Festival del cinema di Venezia: ha chiesto alla fidanzata di sposarlo davanti a tutti i presenti, in grande stile. Il desiderio di allargare la famiglia non lo hanno mai nascosto: "Vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci del tempo" aveva confidato solo pochi mesi fa. Il loro sogno si sta per avverare.

Sophie Codegoni mostra la pancia

A distanza di alcune ore dall'annuncio della gravidanza, la neo mamma ha condiviso una tenera foto nelle Instagram Stories: la prima in cui si vede bene la pancia. La 22enne è incinta di 16 settimane: il pancino è appena appena accennato, lo ha lasciato bene in vista sotto un crop top con bottoncini color panna, abbinato a un paio di pantaloni scuri con bande bianche laterali. Il primo look dopo l'annuncio è quindi sportivo: un outfit casual e comodo, ma al tempo stesso trendy e giovanile. In queste ore la 22enne è stata sommersa di messaggi di auguri e messaggi di affetto da parte di fan, follower, amici: è per lei un momento emozionante e di grande novità. L'ex gieffina è molto presente sui social e ha sempre tenuto la sua community aggiornata, sia sui progetti di lavoro (è stata la nuova Bonas di Avanti un altro dopo Sara Croce) che sulla vita privata assieme al fidanzato. Sembra abbia tutta l'intenzione di condividere anche la gravidanza assieme a coloro che in questi mesi l'hanno sempre sostenuta e che ora sono entusiasti della maternità.